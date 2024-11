Pasaulslavenais amerikāņu reperis Pitbull paziņo par koncertiem Eiropā

Pitbull, īstajā vārdā Armando Kristians Peress, ir viens no pasaulē atzītākajiem latīņamerikāņu izcelsmes mūziķiem, kurš savā karjerā ir saņēmis vairākus prestižus apbalvojumus un sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Dženifera Lopesa, Enrike Iglesias un Kristīna Agilera. Mūziķis pazīstams ar tādiem hitiem kā "Timber", "Give Me Everything" un "Fireball".