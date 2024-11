Lielbritānijas skolas pasakas uzvedumā aizliedz pieminēt Ziemassvētkus, lai neaizvainotu minoritātes

“Mums ir vairākas ģimenes, kas vai nu nesvin Ziemassvētkus, vai arī dara to citādi. Šo ģimeņu bērni pēc vecāku lūguma nepiedalās šādos pasākumos. Tā kā šis nav Ziemassvētku pasākums, bet gan pantomīma, ar mūsu lūgtajām izmaiņām to var baudīt ikviens. Mēs vēlamies, lai visi mūsu bērni varētu baudīt pantomīmu un tas būtu pilnīgi iekļaujošs pasākums, tāpēc no izrādes esam svītrojuši Ziemassvētku dziesmas,” teikts skolas skaidrojumā.