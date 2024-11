Bēdīgi slavenā savas mātes slepkava Džipsija Rouza atklāj, kurš tad īsti ir viņas gaidāmā bērna tēvs

Neilgi pēc atbrīvošanas no apcietinājuma Džipsija Rouza Blanšārda paziņoja, ka ir stāvoklī. Viņa dalījās emocionālā video, kurā teica, ka vēlas savam bērnam sniegt visu to, ko pati bērnībā no savas mātes nebija saņēmusi. “Es vienkārši gribu būt laba māte savam bērnam,” viņa teica, balsij aizķeroties. “Es gribu būt viss, kas nebija mana māte.”