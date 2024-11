Traģiski bojā gājušās hokeja zvaigznes Džonija Gudro bērni Halovīnā saģērbjas tērpos, ko “izvēlējies tētis”

Gudro bērni katrs bija ģērbies kostīmos, kas iedvesmoti no filmas “Rotaļlietu stāsts”, un Meredita ierakstā pievienoja dziesmu “You've Got A Friend In Me”. Šis žests kalpoja kā sirsnīgs veids, kā godināt viņa piemiņu un saglabāt viņa klātbūtni ģimenes dzīvē. "Šie ir kostīmi, ko tētis vēlējās," viņa piebilda pie attēla.