FOTO: atgriešanās jaunības lomās un draiskais Bītldžūss! Kā Holivudas zvaigznes pārsteidza šī gada Halovīnos

Modele Heidija Kluma kopā ar savu vīru, grupas "Tokio Hotel" ģitāristu Tomu Kaulicu saģērbās kā tēli no slavenās Stīvena Spīlberga filmas "Citplanētietis" (E.T.). Uz sarkanā paklāja Kluma pastāstīja, ka nolēma iemiesot šo tēlu, jo šī filma ir bijusi "daļa no vairuma mūsu dzīves", un viņa vienmēr bijusi "liela fane".