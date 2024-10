Pie skatītājiem nonāks režisora Jura Kursieša jaunākā spēlfilma “Cildenie” (VIDEO)

Galvenās varones Annas mūziķes prototips ir Iveta Apkalna, slavenā ērģelniece, kas saistāma ar ērģeļu popularitātes atdzimšanu Eiropā. Pasaulslavenā ērģeļu pavēlniece piedalījās arī filmas tapšanas procesā, apmācot galveno aktrisi ērģeļspēlē, kā arī ierakstīja filmas skaņu celiņu. Filmas galvenā varone Anna ir klasiskās mūzikas izpildītāja, kuras pasaule ir cieši saistīta ar mūziku, kas ir gan emociju izpausmes veids, gan atspulgs viņas iekšējai cīņai. Viņas vīru Andri atveido pazīstamais aktieris Juris Žagars, kurš saka: ”Man jau liekas, ka centos pēc iespējas pietuvināt varoni sev, savām izjūtām, vērtējumiem, reakcijām utt. Un Juris Kursietis ir brīnišķīgs režisors, viņš saprot aktiera darbu un zina, kā no viņa dabūt ārā to vērtīgāko. Gudrs, taktisks, iejūtīgs cilvēks, bet galvenais – velnišķīgi talantīgs.”



Režisors Juris Kursietis skatītājiem jau ir pazīstams kā viens no daudzsēriju filmas “Padomju džinsi” režisoriem. Par savu trešo spēlfilmu “Cildenie” režisors saka: “Manas iepriekšējās filmas “Modris” un “Oļegs” pievērsās sabiedrības marginalizēto grupu problemātikai. Ar “Cildenie” vēlējos ieskatīties tajā sabiedrības daļā, ko bieži uzskata par elites pārstāvjiem. Filmas nosaukums “Cildenie” ir ironisks – šī sabiedrības daļa bieži sevi uzskata par pārāku, taču filmā nereti nostādīti absurdās situācijās, kurās sarkastiska drāma un melnais humors apvienojas, parādot, kā cilvēki paši iekrīt savās lamatās, izliekoties labāki par citiem. Vienā brīdī no iedomātā troņa ir jākrīt.”