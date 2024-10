Mikijs Rurks nožēlo "muļķīgo lēmumu" lietot steroīdus, lai filmas dēļ pieņemtos svarā

Rurka Holivudas karjera sasniedza virsotni 1986. gadā, kad viņš piedalījās erotiskajā drāmā "9 1/2 nedēļas" kopā ar Kimu Beisingeri. Taču, pēc tam kad viņš vairākas reizes ienāca un izgāja no kino industrijas un boksa pasaules, viņa karjera apsīka līdz brīdim, kad viņš atgriezās ar lomu filmā "Grēku pilsēta" 2005. gadā. Rurks atzinās, ka vienā brīdī viņš bija Holivudas melnajā sarakstā par to, ka ar viņu bijis pārāk grūti strādāt, taču viņš pateicās jaunajiem režisoriem par to, ka viņa aktiera karjera atkal tika atdzīvināta.