VIDEO: cilvēks pieveic leģendāro "Tetri"! 16 gadīgs jaunietis kļūst par pirmo, kurš pēc 255. līmeņa liek atkal rādīt nulli

1984. gadā, strādādams PSRS Zinātņu akadēmijas Dorodņicinas datorcentrā, to izstrādāja Aleksejs Pažitnovs. Nosaukums veidots no vārdiem “tetramino” — no grieķu vārda “četri” un Pažitnova mīļākā sporta veida tenisa nosaukuma.