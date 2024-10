Aleksa Boldvina filma "Rust" debitēs šī gada novembrī, godinot nelaiķi kinematogrāfi Halinu Hačinsu

Neskatoties uz to, Klaina lepojas, ka turpināja Hačinsas redzējumu filmai "Rust", un ir priecīga, ka to pabeidza un tagad pasaulei varēs to parādīt. "Es domāju, ka cilvēki, noskatoties filmu, sapratīs, kāpēc mēs to pabeidzām. Man šķiet, ka filma tiek uzskatīta par zemu budžeta žanra filmu, taču es uzskatu, ka tā ir viss, izņemot to. Es domāju, ka tā ir ļoti skaista filma. Tā ir Halinas labākais darbs."