Diddy juridiskā komanda pārsūdzēs atbrīvošanas atteikumu; reperis paliek "pozitīvi noskaņots"

Runājot par Kombsa noskaņojumu, viņa advokāts Marks Agnifilo paziņoja, ka "Diddy ir fokusēts un ļoti spēcīgs. Viņš koncentrējas uz savu aizstāvību un gatavojas tiesas procesam." Tāpat tiek norādīts, ka "Diddy", iespējams, atteiksies no vienošanās, ja prokurori viņam to piedāvās. Reperis uzskata sevi par nevainīgu un centīsies to pierādīt tiesā.