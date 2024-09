Aigars Grauba piepildījis divus savus sapņus...

Sarunu Grauba sāk ar ieskatu mūzikas vēsturē. “Lai arī amerikāņu inženieris Roberts Mūgs sintezatoru izgudroja jau 1964. gadā, vēl ilgi mūzikas pasaule tad meklēja, ko ar to īsti iesākt. Lielākā daļa mūziķu joprojām stingri turējās pie rokmūzikā tradicionālās ģitāras, basa un bungām, līdz pie lietas (sintezatora) ķērās vecā labā Eiropa. Proti, 1978. gadā Beļģijā Marks Mulins, Dens Laksmens un Mišels Moers izveidoja grupu "Telex" ar nolūku radīt kaut ko patiesi eiropeisku, atšķirīgu no tradicionālā roka, bez ģitārām, un ideja bija elektroniskā mūzika. Viņi gan nebūt nebija vienīgie, jo 1976. gadā jau bija iznācis Žana Mišela Žāra leģendārais albums "Oxygène", grieķa Vangeļa "Spiral" un citi, taču "Telex" no pārējiem atšķīrās ar to, ka ne tikai spēlēja visu uz sintezatoriem, bet vēl piedevām arī dziedāja. Un tā nu elektroniskie gabali kļuva par dziesmām, bet 1980. gadā grupas menedžeris pierunāja "Telex" piedalīties Eirovīzijas dziesmu konkursā. Protams, tad vēl šī dīvainā elektroniskā mūzika pasaulē nebija diez ko populāra, un "Telex" nolēma piedalīties dumpīga joka pēc, ar skaidru mērķi ieņemt pēdējo – 20. – vietu. Taču Portugāle izjauca "Telex" plānus, iedodot 10 punktus, un viņi finišēja priekšpēdējā vietā.”