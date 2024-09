Ar enerģisku hitu klajā nāk pašmāju mūziķi "Very Cool People"

Kā to pareizi darīt, iespējams pamācīties “Lec” koncertieraksta videoklipā, kas tapis tieši vasaras lie-lākajā festivālā “Summer Sound”. “Jau no pirmās reizes, kad uzspēlējām šo dziesmu koncertos, pamanījām, ka publika uz to aktīvi reaģē un momentāni iesaistās lēkāšanas aktivitātē kopā ar mums,” savu acīgā novērotāja viedokli izsaka grupas vadītājs, ģitārists Elvijs Grafcovs. “Interesanti, ka iesākumā tā bija plānota kā instrumentāla kompozīcija, taču galarezultātā tomēr nolēmām tai piešķirt arī tekstu, kas izrādījās ļoti pareizs gājiens.” Kā jaunās dziesmas mūzikas un teksta autori minēti visi grupas dalībnieki.

Sen nav nekāds noslēpums, ka enerģijas pārpilnie koncerti ir galvenais “Very Cool People” trumpis. Par to jau drīzumā varēs pārliecināties arī klausītāji Igaunijā, Čehijā un Lietuvā. 11. septembrī “Very Cool People” jaunā albuma “Dzīvs” koncertprogrammu varēs dzirdēt Tallinas džeza klubā “Philly Joe’s Jazz Club”, 14. septembrī – Čehijas pilsētas Frīdlantas kultūrvietā “CAFÉ Jazzová Osvěžovna”, dienu vēlāk – vēl vienas Čehijas pilsētas Brno kultūrtelpā “Music Lab”, bet 18. un 19. oktobrī grupa apciemos savus daudzos fanus arī mūsu dienvidkaimiņu lietuviešu zemē, uzstājoties attiecīgi Viļņas džeza klubā “Jazz Cellar 11” un Palangas kultūrvietā “Vandenis”.