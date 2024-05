Elita Mīlgrāve Filipīnās lido uz slotas

Pirmais apskates objekts ir zoodārzs ar skaistu nosaukumu – Lemūru un taureņu parks. Parka sākumā ir improvizēta tauriņu māja ar lieliem un beigtiem taureņiem aiz stikla un dažiem lidojošiem. Pēc taureņiem gids parāda krokodilu, kas dzīvo mazā būrī, turklāt ļoti smirdīgā ūdenī. Gids vēl pabaksta to ar koku, lai parka apmeklētāji redzētu, ka krokodils ir dzīvs. Kā nākamo grupa ierauga kādu putnu, kuram ap kāju apsiets striķis, lai tas neaizlidotu... Pēc visnotaļ bēdīgā un skarbā zoodārza apmeklējuma slavenības nolemj pamest šo apskates vietu un nodoties jēgpilnākām aktivitātēm. Četrotne nolemj ieturēties kādā peldošajā restorānā, kurš vēlāk piestāj krastā, un tur atskan Filipīnām neraksturīgi trokšņi – drīzāk šķiet, ka grupa nonākusi Āfrikā. Izrādās, tur izveidota vietējo cilšu nometne. Lielākā daļa no šiem cilšu “piederīgajiem” ir ne visai prasmīgi nogrimēti filipīnieši, kuri nez kādēļ mēģina izlikties par kaut kādu nenosakāmu indiāņu cilti ar manāmu Āfrikas ietekmi – īstena tūristu izklaide, lai peldošā restorāna braucienam būtu kaut kāds galapunkts. Pieturvietā tiek piedāvāta iespēja nofotografēties ar šiem cilšu pārstāvjiem, kā arī šaut ar loku. “Tas bija īsts tautas teātris tūristiem, bet, ja jau ceļabiedriem patīk, nu why not!” komentē Sandijs Semjonovs.