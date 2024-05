Festivāls "Laba daba" izziņo nākamos šā gada māksliniekus

2024. gada galvenie festivāla viesi būs “GusGus” no Islandes. Festivālā uzstāsies arī “Dzeltenie pastnieki”, “Laika suns”, “Jakob Noiman Band”, “Inokentijs Mārpls”, “Baložu pilni pagalmi”, Elizabete Balčus, “Voiceks Voiska”, “All Day Long”, “Nostra”, “Depustūtes”, “Mungo’s Hi Fi” no Lielbritānijas, “Abeneko & The Positive Mind” no Tanzānijas, pakistāņu duets “Ashraf Sharif Khan & Viktor Marek” un “BaWN” no Ukrainas.