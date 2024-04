Aivars Šmaukstelis kļūst par otru spēcīgāko vīru Eiropā un sasniedz jau ceturto Ginesa rekordu

“Patiesībā šie mači man bija kā treniņš pirms maija sākumā ASV notiekošajām "World’s Strongest Man" sacensībām. Tāpēc īpaši neiespringu par to, kādu vietu izcīnīšu, aizbraucu, startēju bez lieka stresa, dažas mazas kļūdiņas pieļāvu, bet tik un tā izrādījos otrais! Vispār jau viss sanāca gandrīz ideāli, līdz uzvarai pietrūka pavisam maz – viens nieka punkts. Tas ir, jebkurā no vingrinājumiem kāda sekundīte ātrāk, kāda pacelta viena reize vairāk. Bija pat tā, ka pēdējā no disciplīnām ar skotu atlētu akmeņus cēlām paralēli, un, ja es būtu pacēlis kaut pāris milisekunžu ātrāk, tad par čempionu kļūtu es! Tā ka it kā man veicās, bet tajā pašā laikā mazliet, mazliet nepaveicās,” tā žurnālam "Kas Jauns" stāsta Aivars Šmaukstelis un smejoties piebilst: “Nav jau slikti apzināties, ka esi otrs stiprākais cilvēks Eiropā, bet, ja godīgi, tomēr ir neliela škrobe. Bet sports ir sports, un pēc kaujas jau visi ir gudri.”