FOTO: pie vīra izgājusī Siāmas dvīne atklāj intīmas detaļas par savu laulības dzīvi

Kad Abija un Britānija nāca pasaulē, ārsti piedāvāja iespēju māsas ķirurģiski atdalīt vienu no otras, tomēr dvīņu vecāki - Patija un Maiks - nolēma to nedarīt, jo ārsti atklāja, ka viena no viņu meitām visticamāk neizdzīvotu.