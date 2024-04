"Tumsas detektīva" stāsts: “Rēgs mūs draudēja nogalināt!”

Viņu pirmā “ekspedīcija” notika pirms 17 gadiem. “Man tad bija 14. Toreiz meitene no mūsu skolas izdarīja pašnāvību, nolecot no piektā stāva. Pēc kāda laika, iedvesmojoties no redzētajiem TV raidījumiem, nolēmām aiziet uz šo kāpņu telpu, cerībā, ka varbūt izdosies gūt kādu komunikāciju ar aizgājēju. Un interesanti, ka, pat darbojoties ar visai amatieriskiem piegājieniem, mēs tomēr ar kaut ko saskārāmies. Uzņēmām vairākas fotogrāfijas, un vienā no attēliem izskatījās, ka tajā redzams cilvēka sejas atspīdums, kuram tur nevajadzētu būt,” atceras Dagnis.