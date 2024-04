Čūskas, ķenguri, koalas un cita eksotika - pašmāju slavenības šovā "Četri uz koferiem" dodas apceļot Austrāliju

Tālāk ceļojuma stafeti pārņem digitālā satura veidotāja Sindija Bokāne. Viņas sērijā grupa uzsāks savu garo pārbraucienu ar auto no Melburnas uz lielāko valsts pilsētu - Sidneju, kas atrodas apmēram 1000 kilometru attālumā. Viens no iespaidīgākajiem momentiem visa ceļojuma laikā būs Sindijas noorganizētā tikšanās ar īstu čūsku ķērāju! Tā ir profesija, kas Austrālijā ir ļoti pieprasīta. Šajā valstī mīt patiesi daudz čūsku, kuras mēdz ielīst arī mājās. Kad kas tāds notiek, tad par 250 Austrālijas dolāriem, kas ir 150 eiro, atbrauc čūsku ķērājs un nelūgto viesi noķer, pēc tam izlaiž brīvībā kaut kur tālu prom no šīs mājas. Un četrotnei būs iespēja ne vien redzēt īstas čūskas, no kurām dažas var mierīgi iekārt kaklā, bet piedalīties arī izbraucienā uz īstiem izsaukumiem!