Viņsaulē devies grupas "Pērkons" dalībnieks Uģis Muzikants

"Dziļās skumjās ziņojam, ka šorīt (16. janvārī) rīta agrumā spēlēt debesu taustiņus ir devies mūsu draugs, taustiņu meistars un brīnišķīgs cilvēks Uģis Muzikants. Tas ir noticis pārāk agri un pārāk pēkšņi. Mēs sērojam kopā ar Uģa tuvajiem. Tāpēc koncertu VEF kultūras pilī mēs veltīsim Tev, draugs! Lai Tev gaišs lidojums mūžībā!» grupa vēsta sociālajā tīklā "Facebook".

"Mēs dziļi sērojam par Uģa aiziešanu – viņš bija īsts draugs un lielisks mūziķis, patiesa daļa no "Pērkona". Un tieši tāpēc mēs spēlēsim šo koncertu šonedēļ un veltīsim to viņam un savām skumjām. Jo «show must go on» - mūzika nemirst, un tajā mūžīgi dzīvos arī Uģis," saka grupas līderis Juris Kulakovs.

Kā ierasts grupas koncertos, arī šajā vakarā skanēs «Pērkona» populārākās dziesmas «Zaļā dziesma», «Slidotava», «Labu vakar», «Dziesma par sapumpuroto zaru», «Gandrīz tautasdziesma», «Mana dienišķā dziesma» un daudzas citas, un uz skatuves kāps Juris Kulakovs (tautiņinstrumenti), Juris Sējāns (basģitāra), Raimonds Bartaševičs (balss), Ieva Akuratere (balss), Leons Sējāns (ģitāra) un Ikars Ruņģis (bungas), kā arī dziedātājs Nauris Puntulis.