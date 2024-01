FOTO: "Forum Cinemas" aizvada svinīgu “Dāmām priekšroka” pirmizrādi filmai “Mīlu tevi ienīst”

"Forum Cinemas" 28. decembrī notika svinīga pirmizrāde filmai “Mīlu tevi ienīst” (Anyone But You), kas noslēdza 2023. gada “Dāmām priekšroka” īpašo seansu ciklu, vienu no pieprasītākajiem notikumiem kinoteātra repertuārā. Tas piedāvā iespēju vērot jaunākās sievišķīgajai auditorijai piemērotās filmas, pirms to oficiālās pirmizrādes Latvijā. Pirmais seanss romantiskajai komēdijai, kura lielu pasaules uzmanību izpelnījusies galveno aktieru Glena Pauela un Sidnijas Svīnijas savstarpējās ķīmijas dēļ, pulcēja teju pilnu zāli. Filmas laikā kino auditoriju piepildīja smiekli un pozitīvas emocijas, skatītājiem atzinīgi novērtējot filmu.

"Forum Cinemas" 2023. gadā svinēja 20. gadadienu, kā arī atzīmēja 10 gadu jubileju “Dāmām priekšroka” pasākumu ciklam. Notikums, kas nu jau kļuvis par tradīciju, īpašs ar savu formātu, kam raksturīgas īpašas aktivitātes, tematiski priekšnesumi un balvu izspēle konkursos. Nākamā “Dāmām priekšroka” pirmizrāde gaidāma jau 31. janvārī par godu romantiskajai komēdijai “Brīnišķās kāzas”. Biļetes uz seansu pieejamas "Forum Cinemas" mobilajā lietotnē, mājaslapā Forumcinemas.lv un kinoteātra biļešu kasēs.