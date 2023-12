Elīna Gluzunova atklāj, kāpēc iepērkas "humpalās"

Šovā spēlē “Ledlauzis” viesiem un mājas saimniekiem ir jāatbild uz personīgiem un reizēm ļoti atklātiem jautājumiem par sevi un saviem dzīves uzskatiem. Vienā no raidījumiem mūziķe Elīna Gluzunova izvelk jautājumu par naudu un tās tērēšanu: "Man nepatīk tērēt naudu drēbēs, es esmu viennozīmīgi humpalu cilvēks. Es neatbalstu brendus.”

Runājot par apģērbu tēmu, Dukurs savukārt atklāj, ka viņam skapī bija viens balts krekls, bet pēc šķiršanās to esot izmetis.

Turpinot spēli, Elīna aizkadru intervijā atklāj, ka nebaidās no negatīviem komentāriem, jo tos vienkārši ignorē: "Es to nepatīkamos komentārus neuztveru personīgi, es viņus cenšos distancēt no sevis. Svešu cilvēku viedoklis man vispār nav svarīgs!”