Meraija Kerija šķiras no drauga, ar kuru kopā bija septiņus gadus. Viņš vēlējies ģimeni un bērnus

Kļuvis zināms, ka Meraija Kerija un Braiens Tanaka izbeiguši savas ilggadējās romantiskās attiecības nopietnu domstarpību dēļ.

Apstiprinājums par viņu šķiršanos sekojis pēc tam, kad 54 gadus vecā popzvaigzne novembrī uzsāka savu “Merry Christmas One and All!” turneju, bet nekur nebija manāms viņas draugs horeogrāfs Braiens Tanaka.

Arī uz “Billboard Music Awards” ceremoniju aizvadītajā mēnesī popzvaigzne ieradās bez sava partnera. Viņu uz balvu vakaru pavadīja 12 gadu vecie dvīņi.

Tāpat uz iecienīto slēpošanas kūrortu Aspenā dziedātāja decembrī devusies tikai kopā ar savām atvasēm un bez Braiena.

Meraija Kerija Aspenas kūrortā šā gada 20. decembrī. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

“Page Six” tagad citējusi kāda pārim pietuvināta avota teikto, ka abi izšķīrušies, jo Braiens gribējis ģimeni un bērnus. “Viņš vēlas izveidot ģimeni. Bet viņai tas šobrīd nav aktuāli,” norādījis avots.

Meraijai ir 12 gadu veci dvīņi – meita Monro un dēls Morokans, kuri nākuši pasaulē viņas sešus gadus ilgajā laulībā ar reperi Niku Kanonu. Savukārt Braienam Tanakam pagaidām vēl nav savu bērnu.

Paziņa izteicies: “Viņš vēlas sākt savas ģimenes veidošanu.”

31 Foto Meraija Kerija bauda romantiku ar jauno draugu +27 Skatīties vairāk

Atsvešinātais pāris pēdējo reizi viens otram publisku uzmanību izrādījis šā gada martā, kad dejotājs “Instagram” novēlējis “All I Want For Christmas Is You” izpildītājai “daudz laimes dzimšanas dienā”, kas sakrita arī ar abu kopābūšanas gadadienu.

Meraija un Braiens pirmo reizi satikās 2006. gadā, kad dejotājs sāka darbu pie popzvaigznes turnejas “Adventures of Mimi”.

16 Foto Meraijai Kerijai piešķir zvaigzni Holivudas Slavas alejā +12 Skatīties vairāk

Pēc desmit gadus ilgas sadarbības 2016. gadā Meraija uzsāka romantiskas attiecības ar savas pavadošās grupas dejotāju un horeogrāfu.