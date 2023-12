Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - komēdijseriāls par bukmeikeru, spraiga sižeta piedzīvojumu drāma un Ziemsvētku filmas

Ziemsvētku filmas

Svētku laikā – atbilstošas filmas katrai gaumei!

Īpašajā sadaļā "Ziemassvētki kopā ar Tet" iespējams lūkot daudzus desmitus lielisku, tieši svētkiem piemērotu filmu.

Romantiskas komēdijas, jaukas ģimenes filmas, lieliski animācijas darbi – varat skatīties pašmāju filmas "Ziemassvētku jampadracis", "Bize un Neguļa", "Jaungada taksometrs", sekot līdzi Lotes piedzīvojumiem un dziedāt līdzi Tutas koncertam.

Tāpat piedāvājumā ir svētku klasika – protams, "Viens pats mājās" ("Home Alone")! Kopā ar mazajiem iespējams lūkot animācijas darbus "Grinčs" ("How the Grinch Stole Christmas"), "Ledus sirds" ("Frozen") abas daļas un "Ledus laikmeta" ("Ice Age") filmu sēriju, arī "Harija Potera" sāgu un mūžam nenovecojošo romantisko komēdiju "Tāda ir mīlestība" ("Love Actually").

Cilvēki pret mākslīgo intelektu

"Radītājs" ("The Creator") ir spraiga sižeta piedzīvojumu drāma zinātniskās fantastikas žanra faniem.

Notiekot karam starp cilvēkiem un mākslīgo intelektu, bijušais īpašo spēku aģents Džošua, kurš joprojām pārdzīvo savas sievas pazušanu, tiek iesaistīts uzdevumā atrast un likvidēt Radītāju – nenotveramo mākslīgā intelekta arhitektu un viņa noslēpumaino ieroci, kurš varētu izbeigt karu un likvidēt cilvēku rasi.

Filmu "Radītājs" skatieties "Tet TV+ Filmu nomā" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu, krievu vai angļu valodā.

Atrast Čārliju Šīnu

Savācot parādus no klientiem Losandželosā, Denijs un Rejs cenšas atrast aktieri Čārliju Šīnu.

Seriāls "Bukmeikers" ("Bookie") stāsta par kādu azartspēļu industrijas darboni, kuram pēc šī rūpala legalizācijas jācīnās par izdzīvošanu. Un neviens klients nav Dieva dāvana, un dzīve Losandželosā ir trakāka kā jelkad…

To, ka humora seriālā būs daudz, droši garantē fakts, ka viens no tā radītājiem ir Čaks Lorī – viņa kontā jau ir tādi atzīti veikumi kā "Darma un Gregs" ("Dharma & Greg"), "Divarpus vīru" ("Two and a Half Men"), "Lielā sprādziena teorija" ("The Big Bang Theory") un arī trīs "Zelta globusa" balvas.

Seriālu "Bukmeikers" ("Bookie") skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.