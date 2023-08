VIDEO: Galkins pasmejas par sava koncerta Tallinā atcelšanu

Galkins atzina, ka saskāries ar ļauniem komentāriem pēc uzstāšanās atcelšanas. Tomēr mākslinieks izsmēja baumas, ka ārvalstīs "nevienam viņu nevajag", precizējot, ka notiks vismaz trīs viņa koncerti Igaunijā. No 2024. gada 16. līdz 18. februārim zvaigzne uzstāsies Tallinā, Tartu un Jehvi.

"Kurš tikai nav izteicies par to, ka man koncertu tagad Igaunijā nebūs. Kurš tikai nav izteicies! No Sosedova (krievu žurnālists Sergejs Sosedovs - aut) līdz "Moskovskij Komsomoļec". No Sosedova! Klausieties, esmu pagodināts, tiesa, paldies par šādu interesi. Godīgi sakot, esmu pārsteigts, ka tas interesē Krievijas presi – vai būs koncerts, vai nebūs," norāda humorists.

Galkins precizēja, ka koncerta atcelšanas iemesli mēdz būt dažādi. Mākslinieks norādīja, ka izziņos nākamās uzstāšanās pēc vajadzības.

Fani atbalstīja Galkinu, norādot, ka gaida viņu Tallinā. Daudzi zvaigznei novēlēja laimi un panākumus daiļradē.

Jau vēstīts, ka 2023. gada 15. septembrī Tallinā paredzētais Galkina koncerts tika atcelts. Organizatori piedāvāja skatītājiem apmainīt biļetes uz 2. decembrī paredzēto grupas "Rammstein" līdera Tila Lindemana koncertu.