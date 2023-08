Andrejostas Kvartālā šajā nedēļas nogalē notiks SWASH elektroniskās deju mūzikas festivāls

SWASH elektroniskās deju mūzikas pasākumu sērija Latvijā šogad notiek pirmo reizi, ceļojot pa dažādām norises vietām. Pasākumu centrā ir šī žanra mūzika, ko klausītāju vērtējumam piedāvā gan pašmāju, gan ārvalstu dīdžeji. AOK norisināsies līdz šim lielākais SWASH sērijas pasākums.

Dāvis Čīma, AOK attīstītājs: “Esam gandarīti, ka šīs vasaras SWASH sezona noslēgsies tieši Andrejostas kvartālā. Tas būs lielākais SWASH pasākums šogad un, kā vienmēr, esam parūpējušies par to, lai ikviens apmeklētājs gūtu neaizmirstamus iespaidus un pieredzi. 25.augustā uz Latviju esam aicinājuši starptautiski atzītus hedlainerus, kuri uzstājas tādos populāros festivālos kā Sonus, Sonar, Tomorrowland, Awakenings, Time Warp, OFF Week Barcelona. Šie mākslinieki ir bieži viesi pasaulē pazīstamākajiem elektroniskās mūzikas notikumiem, piemēram, Boiler Room, The Lab, Mixmag, DJ Mag, Ants on Ibiza u.c., kā arī priecē šīs mūzikas cienītājus Ibizā, Mikonosā un labākajos klubos visā pasaulē.”

Pasākuma hedlainere ir Anja Schneider - tehno un house mūzikas vizionāre. Viņa kā “Mobilee Records” dibinātāja ir viena no elektroniskās mūzikas industrijas celmlauzēm. Mūziķes magnētiskā enerģija uz skatuves un meistarīgā dinamisku un emocionālu skaņu pārzināšana ir savaldzinājusi auditoriju visā pasaulē. Ar leģendāriem priekšnesumiem Sonar, Tomorrowland un tādās ikoniskās vietās kā Watergate Berlin un Fabric London, kā arī Boiler Room un The Lab platformās Anja ir plaši atpazīstama tehno un house arēnā.

Vēl viens no centrālajiem šī SWASH dīdžeju pāriem – Animal Trainer, kuri neiekļaujas konkrētā mūzikas žanrā, bet pārsteidz klausītājus ikreiz. Animal Trainer valdzinošie dzīvie priekšnesumi ir organisku un elektronisku skaņu apvienojumi, kuri lauž jebkuru mūzikas žanru robežas. To mūzika sniedzas pāri tradicionālām robežām un iegremdē auditoriju aizraujošā pieredzē. "Hive Audio" un "Mobilee Records", Animal Trainer spilgtie skaņdarbi ir bijuši dzirdami lielākajos EDM festivālos, tostarp Tomorrowland, Sonus un The BPM Festival. Ar savu dinamisko priekšnesumu tie apbūruši tādas leģendāras norises vietas, kā Kater Blau un Ritter Butzke Berlīnē.

Uz skatuves kāps arī vācu dīdžejs Biesmans, kurš tiek uzskatīts par dažādu EDM žanru apvienošanas meistaru. Plašu atzinību izpelnījušās viņa dziesmas, kas apvieno dažādu žanru ierakstus albumos "Watergate Records" un "Studio Kreuzberg". OFF Week Barcelona un Into the Valley ir tikai daži no festivāliem, kur ir spīdējusi jaunā Biesmans zvaigzne. Viņš uzstājies arī Watergate Berlin, Rex Club Paris un Fuse Brussels, ir izbaudījušas Biesmans spēcīgo enerģiju.

Savu devu intrigas SWASH piešķirs arī Ibizas rezidents Tapesch. Viņš pazīstams ar tehno un house robežu pārkāpšanu. Tapesch ir radījis unikālu mūzikas radīšanas veidu, apvienojot dažādas skaņas vienā veselumā. Izdodot singlus "Diynamic", "Connected" un "Katermukke", Tapesch ir ieguvis gan nozares milžu, gan mūzikas entuziastu atbalstu. Kā Ibizas "ANTS" rezidents Tapesch ieņem stabile pozīciju vienā no pasaulē slavenākajām elektroniskās mūzikas ballītēm. Dinamiskas izrādes Sonus

un tādās leģendārās vietās kā Amnesia Ibiza, demonstrē viņa nelokāmo enerģiju un aizrautību, kas elektrizē pūļus.

Savukārt Latviju šajā SWASH pārstāvēs 11 izcili dīdžeji, kuri ir pašmāju EDM skatuves dzinējspēks, tostarp Kapusta, Judzhen, Levan, Makree, Mike Discoid, nf3, Nicolas Barnes, Rexton, Roland Privert un citi.

Biļešu skaits ir ierobežots. Biļetes uz festivālu pieejamas Biļešu Serviss kasēs.