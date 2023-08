Britnija Spīrsa šķiras no vīra neuzticības dēļ

Nesen parādījās baumas, ka Spīrsa krāpj savu vīru. Viņš to neizturēja, tāpēc nolēma izvākties no mākslinieces mājas pēc “milzīga strīda” par baumām, ka viņa bijusi neuzticīga. Tāpat, saskaņā ar “Page Six” , Asgari ar tiesas starpniecību pieprasa no dziedātājas apaļu naudas summu par morālo kaitējumu.

Taču, kā norāda izdevums, šķiršanās gadījumā Asgari nesaņems praktiski neko. Zināms, ka pāris parakstīja laulības līgumu, saskaņā ar kuru gandrīz viss īpašums paliek Britnijai.

"Britnija un Sema parakstīja pirmslaulību līgumu viņai par labu. Jebkura nauda, ​​ko viņa nopelnīja pirms kāzām, ir aizsargāta," stāsta zinātāji.