Svin Madara Repše, svin Ivars Kalniņš - sveicam viņus un pārējos gaviļniekus!

Jubilāri Latvijā

1936. gadā Aris Lācis - Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Kardioloģijas klīnikas vadītājs, kardioķirurgs.

1943. gadā Ināra Ābele - baletdejotāja.

1946. gadā Līga Liepiņa - aktrise.

1948. gadā Ivars Kalniņš - aktieris.

1962. gadā Gunta Līdaka - biedrības "Par legālu saturu" valdes priekšsēdētāja, bijusī Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle.

1984. gadā Madara Repše - fotomāksliniece.

1989. gadā Anastasija Circene - vingrotāja.

Jubilāri pasaulē

10. gadā p. m. ē Klaudijs - Romas ceturtais imperators (miris 54. gadā).

1520. gadā Sigismunds II Augusts - pēdējais Jagellonu dinastijas valdnieks - Polijas karalis un Lietuvas dižkunigaitis; pirmais Livonijas hercogs (miris 1572. gadā).

1744. gadā Žans Batists Lamarks - franču zinātnieks (miris 1829.gadā).

1936. gadā Īvs Senlorāns - franču dizainers (miris 2008.gadā).

1942. gadā Džerijs Garsija - amerikāņu mūziķis ("The Grateful Dead", miris 1995.gadā).

1942. gadā Džankarlo Džanīni - itāliešu aktieris, režisors un scenāriju autors.

1946. gadā Bozs Barels - angļu rokmūziķis (" King Crimson", "Bad Company", miris 2006. gadā).

1949. gadā Džims Kerols - amerikāņu dzejnieks un rakstnieks (miris 2009.gadā).

1959. gadā Džo Eliots - angļu mūziķis ("Def Leppard").

1960. gadā Čaks Dī - amerikāņu reperis ("Public Enemy").

1963. gadā Kūlio - amerikāņu reperis.

1964. gadā Adams Durics - amerikāņu mūziķis ("Counting Crows").

1965. gadā Sems Mendess - angļu kinorežisors, producents un scenāriju autors, "Oskara" balvas ieguvējs.

1970. gadā Deivids Džeimss - angļu futbolists, treneris un sporta apskatnieks.

1976. gadā Nvankvo Kanu - nigēriešu futbolists, 1996. gada olimpiskais čempions, 2000. gada Āfrikas Nāciju kausa izcīņas sudraba godalgas ieguvējs.

1978. gadā Bjērns Ferri - zviedru biatlonists, olimpiskais un pasaules čempions.

1979. gadā Džeisons Momoa - amerikāņu aktieris.

1984. gadā Bastians Šveinšteigers - vācu futbolists, 2014. gada Pasaules kausa ieguvējs, 2008. gada Eiropas čempionāta finālturnīra sudraba godalgas ieguvējs, ticis pie bronzas godalgām vēl divos Eiropas čempionātos un divos Pasaules kausa izcīņas finālturnīros.

1987. gadā Jakovs Faks - Horvātijā dzimis Slovēnijas biatlonists, divkārtējs pasaules čempions, divu olimpisko medaļu ieguvējs.

Notikumi Latvijā

1919. gadā iznāk pirmais laikraksta "Brīvā Zeme" numurs. To izdeva Latviešu zemnieku savienība, bet no 1936. gada AS "Zeme".

1919. gadā izveidota Krievu brīvprātīgā Rietumu armija, kas plašāk zināma kā Bermonta armija. Tā veidota no ģenerāļa Golca komandētā, Baltijā izvietotā vācu karaspēku vienībām un krievu brīvprātīgajiem. Armijas komandieris bija ģenerālis Pāvels Bermonts-Avalovs.

1980. gadā XXII olimpiādes spēlēs Maskavā Pāvels Seļivanovs PSRS volejbola izlases sastāvā izcīna olimpisko zelta medaļu.

1996. gadā tiek aizliegta uzņēmējdarbība ar degvielu bez licences.

1997. gadā tiek realizēta transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.

1998. gadā stājas spēkā līgums par "Zaļās kartes" savstarpējo atzīšanu starp Latviju, Igauniju, Dāniju, Norvēģiju, Grieķiju, Lielbritāniju, Vāciju, Somiju, Šveici un Zviedriju.

1998. gadā Eiropas Savienības valstīs izsniegtās autovadītāja apliecības Latvijā tiek mainītas bez eksāmenu kārtošanas.

2001. gadā sāk darboties lidostas "Rīga" jaunā pasažieru piestātne, un turpmāk pasažieriem uz lidmašīnām ir iespējams doties pa speciāli veidotiem pasažieru tuneļiem.

2005. gadā starptautiskā lidosta "Rīga" sagaida 2005.gada miljono pasažieri.

Notikumi pasaulē

30. gadā p.m.ē. Oktaviāns Ēģiptē iekaro Aleksandriju, kas nonāk Romas Republikas kontrolē.

527. gadā Justiniāns I kļūst par vienīgo Bizantijas impērijas valdnieku.

1291. gadā tiek izveidota Šveices Konfederācija.

1492. gadā Spānijas karaļpāris Ferdinands un Izabella no Spānijas padzen ebrejus.

1498. gadā Kristofers Kolumbs kļūst par pirmo eiropieti, kas sasniedzis Venecuēlu.

1619. gadā Džeimstaunā, Virdžīnijas štatā ASV, tiek ievesti pirmie afrikāņu vergi.

1664. gadā Austrijas armija Raimondo Montekucoli vadībā Svētā Gotharda kaujā sakauj Osmaņu impērijas spēkus, kā rezultātā tiek noslēgts Vasvāras miera līgums.

1774. gadā angļu zinātnieks Džozefs Prīstlijs atklāj skābekli. Kaut arī skābekli 16.gadsimta beigās bija atklājis poļu alķīmiķis un filozofs Mihails Sendzivojs un pirms 1773.gada arī zviedru farmaceits Karls Vilhelms Šēle, par savu atklājumu 1775.gadā pirmais paziņo Prīstlijs.

1800. gadā Lielbritānijas un Īrijas parlamenti apstiprina Apvienošanās likumu, kas Lielbritānijas karalisti un Īrijas karalisti apvieno kopīgā Lielbritānijas un Īrijas apvienotajā karalistē.

1834. gadā Britu impērija atceļ verdzību.

1894. gadā starp Japānu un Ķīnu izceļas pirmais karš par Koreju.

1914. gadā Vācija piesaka karu Krievijai, starp Vācijas un Francijas robežsargiem notiek pirmās apšaudes. Itālija paziņo par savu neitralitāti.

1936. gadā Ādolfs Hitlers Berlīnē atklāj 11.olimpiskās spēles.

1941. gadā tiek saražota pirmā "Jeep" automašīna.

1944. gadā Polijas iedzīvotāji saceļas pret nacistu okupāciju, aizsākot 63 dienas ilgo Varšavas sacelšanos.

1975. gadā Rietumvalstis un Padomju Savienība paraksta Helsinku vienošanos par cilvēktiesībām.

1976. gadā F1 sacīkstēs Nirburgringā smagu avāriju piedzīvo itāliešu pilots Nikijs Lauda, kurš slimnīcā nogādāts kritiskā stāvoklī ar smagiem apdegumiem. Lauda tomēr izdzīvoja, kaut arī zaudēja ausi un palika ar ievērojamām apdegumu rētām galvā.

1981. gadā sāk raidīt mūzikas telekanāls MTV. Pirmais demonstrētais videoklips bija grupas "Buggles" dziesma "Video Killed The Radio Star".

1994. gadā popzvaigzne Maikls Džeksons un Lisa Marija Preslija apstiprina baumas, ka pirms 11 nedēļām ir salaulājušies.

1996. gadā merikāņu sprinteris Maikls Džonsons kļūst par pirmo vieglatlētu, kam izdevies vienās olimpiskajās spēlēs uzvarēt gan 200, gan 400 metru distancē.

2000. gadā Kašmiras musulmaņu kaujinieki vienā dienā sarīko septiņus slaktiņus, nogalinot vismaz 90 cilvēkus un vēl desmitiem ievainojot. Lielākā daļa upuru ir hinduistu svētceļnieki un vietējie strādnieki.

2004. gadā ugunsgrēkā lielveikalā Paragvajas galvaspilsētā Asunsjonā iet bojā gandrīz 400 cilvēki.

2007. gadā ASV pilsētā Mineapolisā sastrēgumstundas laikā sabrūk tilts pāri Misisipi upei, nogalinot 13 cilvēkus un ievainojot vēl aptuveni 60.