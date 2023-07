Lauris Zalāns neslēpj, ka savu joku dēļ nācies izvicināt dūres

Sarunas laikā Lauris min, ka reiz atļāvies pajokot arī par savu sievu, taču vairs neatļaujoties to darīt. Taču runājot par joku tēmām, Zalāns uzskata, ka jokot var par pilnīgi jebkuru tēmu un labs humors liecina par labu intelektu, bet ne visi viņa jokus vienmēr esot uzņēmuši ar pozitīvām emocijām.

"Latvijas Loto" izložu vadītājs, "Radio Tev" balss un jauniešu vidū populārais soctīklu jokdaris Lauris Zalāns (Foto: ekrānuzņēmums no raidījuma "Iečeko slavenību".)

“Humors katram ir savs arī, ja, un cits to saprot, cits to nesaprot, un tajos brīžos kādam ir bijis “rēcīgi”, kad pavērs to humoriņu pret vienu konkrētu personu, viņa pašam atkal galīgi nē. Es mēģinu atcerēties, vai es reāli arī esmu dabūjis pa pakausīti par to… un liekas, ka jā. No sākuma pa jokam, pa jokam un vairs pēc tam nē, un tad, jā, nācās aizstāvēties, bet, nu, pats vainīgs," tā Lauris.