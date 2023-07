Atklāta Meganas un Harija reakcija, nesaņemot "Emmy" nomināciju par savu dokumentālo seriālu

Bija liktas lielas cerības, ka sešu sēriju dokumentālā filma “Harijs un Megana (“Harry & Meghan”), kuras režisore ir Liza Garbusa, būs izvirzīta prestižajai “Emmy” balvai izcilas dokumentālās filmas vai seriāla, kas balstīts patiesos notikumos, nominācijā.

28 Foto Ainiņas no Meganas un Harija “Netflix” seriāla pirmā reklāmas treilera +24 Skatīties vairāk

Kā norāda britu karaļnama eksperte Ingrīda Sevarda, Megana Mārkla un princis Harijs ir “nelaimīgi” ar “Emmy” nomināciju vērtētāju lēmumu.

Karaļnama biogrāfe norādījusi: “Bet, protams, [pāris] to neparādīs.”

23 Foto Fragmenti no Harija un Meganas “Netflix” seriāla otrās daļas reklāmas treilera +19 Skatīties vairāk

Bijušā karaliskā pāra seriāls pārspēja straumēšanas gigantu “Netflix” līdzšinējos rekordus un kļuva par kompānijas visvairāk straumēto dokumentālo debiju. Pirmajās četrās dienās pēc iznākšanas filma skatīta 81,6 miljonus stundu. Taču eksperte norādījusi, ka tas “acīmredzot nebija pietiekami labi, lai izpelnītos “Emmy” nomināciju”.

Izdevums “The Mirror” citējis Ingrīdas Sevardas teikto: “Megana un Harijs koncentrēsies uz to un padarīs to par pozitīvu, lai arī cik aizkaitināti viņi būtu par to, ka nav iekļauti “Emmy” nominācijās.”

26 Foto Tā Megana Mārkla un princis Harijs dodas uz “Women of Vision” ceremonijas vakaru Ņujorkā un mājup +22 Skatīties vairāk

Meganas Mārklas un prinča Harija “Netflix” dokumentālais seriāls tika izdots aizvadītā gada decembrī.

Citā publikācijā teikts, ka Kalifornijā dzīvojošais pāris juties “sagrauts” pēc “Emmy” nominantu paziņošanas, jo viņi bija “100% pārliecināti”, ka seriāls saņems vismaz vienu nomināciju.