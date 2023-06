Sanktpēterburgā vīrietis izmet televizoru pa 18. stāva logu un gandrīz trāpa citiem pa galvu: "Es to nometu, nu un kas? Tas ir mans televizors!"

Televizoru izmest pa logu nebūt nav prāta darbs, bet mest to no liela augstuma — vispār noziegums, riskējot nogalināt garāmgājējus. Krievijas otrajā lielākajā pilsētā Sanktpēterburgā jauniešiem paveicās, nekļūstot par šāda nelieša upuriem, taču ar to viss nebeidzās — vainīgais nolasīja īsu filozofisku lekciju, vēsta "Telegram" kanāls "Mežonīgā Pēterburga" (Dikij Peterburg).