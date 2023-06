Supermodelei Bellai Hadidai progresē Laimas slimība, ar ko viņa cīnās jau 10 gadu

Laimas slimības galvenais iemesls ir borēlijas baktēriju nokļūšana organismā, ko pārsvarā pārnēsā ērces. Laicīgi uzsākot ārstēšanu, ir iespējams atveseļoties. Taču topmodele ar šo slimību cīnās jau vairāk nekā 10 gadus.

Bellai Hadidai uzlikta intravenozā sistēma. (Foto: Instagram)

Pirmie Laimas boreliozes simptomi Bellai parādījās 2012. gadā, taču diagnozi viņai uzstādīja tikai 2015. gadā. Kopš tā laika, kā viņa pati atzinusies, modeli katru dienu nomoka briesmīgi simptomi: galvassāpes, prāta aptumšošanās, bezmiegs, neregulāra sirdsdarbība, slikta dūša, elpošanas un uzmanības koncentrēšanas grūtības, sāpes locītavās, muskuļos un daudz kas cits.

Bella kādā no intervijām pastāstījusi, ka bijusi reize, kad viņa aizmirsusi, kā no Malibu nokļūt mājās Santamonikā, un visu šo problēmu dēļ bijusi spiesta atvadīties no sava sapņa: “Man bija jāpārdod savs zirgs, jo nevarēju par to rūpēties. Ja man būtu bijusi iespēja gūt panākumus jāšanas sportā, es nebūtu sākusi modeles gaitas.”

Visbiežāk Laimas slimību var izārstēt ar antibiotiku palīdzību, taču, ja ārstēšana nav uzsākta savlaicīgi, novērojami centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi – iespējama invaliditāte vai pat nāve. Hadidai, saskaņā ar jaunāko informāciju, pastāv risks, ka var atteikt darboties nieres.

Modeles fanus satraukuši viņas biežās fotogrāfijas ar uzliktu sistēmu. Pēc tām viņi secinājuši, ka Bellai radušies sarežģījumi. Nieru darbības traucējumi ir biežas šīs slimības sekas, bet intravenozie preparāti palīdz atvieglot smagākos simptomus.

Bella Hadida slimnīcā. (Foto: Instagram)

Ārstēšana modelei nav viegla. Nesen Hadida sūdzējās par ellīgām sāpēm, ko viņa izjūtot slimības dēļ, kā arī par to, ka nespēj uz sevi skatīties spogulī bez riebuma. Spēcīgu antibiotiku lietošana negatīvi ietekmējusi arī slavenības ādas stāvokli. Tomēr, neskatoties uz visu, Bella turpina cīnīties.

