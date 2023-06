Princese Beatrise uz Jordānijas kroņprinča Huseina kāzām ierodas mammas diadēmā, kas publiski nav redzēta 20 gadus

Jorkas princese Beatrise (34) ar vīru Edoardo Mapelli Moci (39) bija lūgto viesu skaitā, kas 1. jūnijā Ammanā apmeklēja Jordānijas kroņprinča Huseina kāzas. Tās ar savu klātbūtni pagodināja arī Velsas princis un princese, kā arī daudzu citu karaļnamu pārstāvji un prominenti viesi no visas pasaules.

Princese Ketrīna svinīgajā kāzu banketā bija rotājusies ar princeses Diānas mīļāko diadēmu “Lover’s Knot”, kas viņai galvā redzēta jau agrāk, apmeklējot valsts banketus un citas valstiski svinīgas pieņemšanas. Savukārt princese Beatrise uz Jordānijas kroņprinča kāzu banketu ieradās rotājusies ar savai mammai ļoti īpašu juvelierizstrādājumu. Beatrise bija tērpam pieskaņojusi diadēmu, ar kuru viņas mamma Sāra Fērgusone 1986. gadā bija pati rotājusies savā kāzu dienā.

Vakara banketam, ko rīkoja Jordānijas karaliskā ģimene, meitas Sjennas Elizabetes māmiņa Beatrise izvēlējusies bāli rozā satīna kleitu ar volānu piedurknēm, bet matus rotāja ar Jorkas diadēmu.

Galvasrotas izvēle bija īpaši zīmīga, jo 1986. gada 23. jūlijā tā tika dāvināta viņas mammai Sārai Fērgusonei kāzu dienā ar princi Endrū, un jau 20 gadus nebija redzēta kādas augstdzimušas lēdijas galvā publiski.

4 Foto Princese Beatrise un Edoardo Mapelli Moci kāzu dienā 2020. gada 17. jūlijā +0 Skatīties vairāk

Šī juvelierizstrādājuma izvēli vēl īpašāku padarīja fakts, ka princese Beatrise reti uzliek diadēmu. Pirms tam viņa sabiedrībā ar diadēmu rotājusies redzēta tikai vienu reizi – savās kāzās 2020. gada jūlijā, kad bija greznojusies ar vienu no karalienes Elizabetes II kolekcijā esošajām galvasrotām. Interesanti, ka mazmeitai kāzu dienā karaliene izvēlējusies to pašu diadēmu, ar kuru galvā viņa 1947. gadā teica jāvārdu savam izredzētajam princim Filipam.

68 Foto Kopā jau 70 gadus. Karaliene Elizabete un princis Filips vēsturiskos foto +64 Skatīties vairāk

Uz Jordānijas kroņprinča Huseina laulību ceremoniju princese Beatrise bija ieradusies citā tērpā. Par godu šim svinīgajam notikumam Jorkas princese izvēlējusies gaiši zilu kleitu ar melnu jostiņu, ko saskaņojusi ar matu lentu. Tērpu darinājis modes nams “Needle & Thread” un tas princesei izmaksājis 675 sterliņu mārciņas.

Princese Beatrise ar vīru Edoardo Mapelli Moci dodas uz Jordānijas kroņprinča Huseina laulību ceremoniju. (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

Uz vakara pieņemšanai pilī viņa pārģērbusies modes nama “Reem Acra” darinātā bāli rozā vakarkleitā 2560 sterliņu mārciņu vērtībā, ko papildināja mammas diadēma.

Līdz šim ar šo diadēmu galvā bija redzēta tikai Beatrises māte Sāra Fērgusone, saukta par Fērgiju.

Jorkas diadēma ir darināta no platīna un rotāta ar briljantiem un ziedlapiņu motīviem. Tā bija pavisam jauna un iepriekš nevienas dāmas nenēsāta, kad to galvā lika Sāra Fērgusone, sakot jāvārdu princim Endrū Vestminsteras abatijā. To no Londonā esošā juvelieru zīmola “Garrard” nopirka Sāras vīra vecāki karaliene Elizabete II un princis Filips.

Jorkas hercogiene Sāra Fērgusone un princis Endrū kāzu dienā. (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

Šis juvelierizstrādājums palika Sāras īpašumā arī pēc viņas šķiršanās no prinča Endrū 1992. gadā. Viņa ar izgāja sabiedrībā vairākkārt arī pēc laulības šķiršanas.

Taču Fērgija drīz vien pārstāja šo rotu nēsāt publiski. 2001. gadā rīkotā balle, kuru Fērgija apmeklēja melnā tērpā, bija pēdējā reize, kad viņa redzēta ar šo diadēmu galvā izejam sabiedrībā.

Diadēmas karaliskās ģimenes dāmas nēsā tikai apmeklējot oficiālus pasākumus, piemēram, valsts banketu, ikgadēju diplomātiskā korpusa pieņemšanu un parlamenta atklāšanas ceremoniju, ko Beatrise nekad neapmeklē, jo viņa nav karaļnama labā strādājoša ģimenes pārstāve.

Līdz šim Beatrise ar diadēmu rotājusies tikai vienu reizi – savās kāzās, kad viņai aizdota karalienes Mērijas “Diamond Fringe” diadēma, kuru pirms viņas nēsājušas vairākas karaļnama sievietes, to skaitā pati karaliene Elizabete II savās kāzās 1947. gadā, kā arī viņas meita princese Anna kāzu dienā ar pirmo vīru Marku Filipsu 1976. gada 14. novembrī.

17 Foto Velsas princese Ketrīna apmeklē valsts banketu par godu Dienvidāfrikas prezidenta Sirila Ramafosa vizītei +13 Skatīties vairāk

8 Foto Hercogiene Ketrīna apmeklē banketu par godu Donalda Trampa vizītei +4 Skatīties vairāk