Unikāli kadri: fotogrāfs joprojām netic savai veiksmei

49 gadus vecais fotogrāfs Robs Martiness no Dienvidkalifornijas nespēja noticēt savai veiksmei, ierodoties notikuma vietā un pārbaudot nofilmēto materiālu. Kadros bija redzams, kā lācis ieiet objektīva laukā un iekārtojas uz guļu: "Es tam nespēju noticēt, man vienkārši žoklis atkārās," laikrakstam "The Epoch Times" pastāstīja Martiness. "Viņš izstiepies četras stundas gulēja."

Martiness iepriekš netālu pamanījis uz zemes pēdas, kas liecina, ka lāči iezīmē savu teritoriju, un nospriedis, ka šajā vietā sanāks labas bildes.

Viņš pat nezināja, cik labas. Viņš šo lāci iepriekš redzējis aptuveni 400 metrus no šejienes kādā no citām fotogrāfa kamerām, kas uzstādītas uz takas. Viņš izteica pieņēmumu, ka dzīvnieks pārvietojies visu nakti, bet ap pulksten 7:40 no rīta nolēmis atpūsties. "Man bija lielas cerības, nemaz nedomāju, ka lāci redzēšu tieši kadrā," sacīja Martiness. "Tas bija liels pārsteigums."

Video redzams, kā lācis ieiet kadrā, izveido guļvietu uz meža pakaišiem un pēc tam iekārtojas gulēšanai. Miegā viņš ieņēma visburvīgākās pozas un pamodās ap pusdienlaiku.

Martiness seko šim konkrētajam lācim vārdā Vilfords kopš 2019. gada. No citiem lāčiem to atšķir rēta uz deguna, kas, pēc Martinesa domām, droši vien iegūta kautiņā ar citu lāci par pārošanos vai teritoriju.

Fotogrāfs uzstāda "fotoslazdus" Losandželosas Nacionālajā mežā kopš 2012. gada, sākotnēji cerot ieraudzīt kalnu lauvas, taču ielejā manīti arī vairāki desmiti lāču.

Lāči parādās pavasara un vasaras mēnešos, bet pēc tam pazūd no redzesloka. Viņi iezīmē teritoriju, lai sazinātos ar citiem tuvumā esošajiem lāčiem. "Viņiem patīk berzēties pret kokiem," stāsta Martiness. Vilfords ar nagiem skrāpējis koku.

"Viņi dod ziņu citiem lāčiem tēviņiem: šī ir mana teritorija, uzmanieties," viņš piebilda.

Bez lāčiem un kalnu lauvām Martiness filmē arī lūšus, briežus un citas savvaļas dzīvnieku sugas. Pēc viņa teiktā, ar savu fotogrāfiju palīdzību viņš cer vairot informētību par savvaļas dzīvniekiem, parādot, "ko dara dzīvnieki, kad neviens neiejaucas viņu teritorijā".