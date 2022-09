Peskovs atklāj, kā viņa meitu apmānījuši telefonkrāpnieki

“Man meitiņa uzķērās pagājušajā gadā [uz telefonkrāpnieku viltībām]. Cik daudz es viņai teicu. Viņa saka, ka tā bijusi kā hipnoze. Viņa pat neko nesaprata, kā viņa sāka saukt savus pin kodus un tā tālāk, un viņai no divām kartītēm tika noņemta nauda," sacīja Peskovs.

Pēc viņa teiktā, tad banku drošības dienesti "ļoti ātri noreaģēja" un naudu izdevās atgūt.

Iepriekš jau vēstīts, ka Krievijas vadoņa Vladimira Putina preses sekretāra Dmitrija Peskova meita 24 gadus vecā Jeļizaveta Peskova pēc tam, kad uzzinājusi, ka arī pret viņu piemērotas rietumu noteiktās sankcijas par Krievijas iebrukumu Ukrainā, sazinājusies ar izdevuma "Business Insider" žurnālistu Čārlzu Deivisu, kam sūkstījusies, viņasprāt, negodīgo lēmumu.

Kā stāsta Jeļizaveta Peskova, kara sākums viņai bijis tikpat liels pārsteigums kā visiem pārējiem. Nākamajā dienā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Peskova ievietoja “Instagram” stāstu ar tēmturi #NoToWar (karam “nē”), bet pēc tam to izdzēsa. Tiek runāts, ka viņas ieraksts izraisījis visai lielu šūmēšanos Krievijas varas elitē.

Dmitrijs Peskovs ir precējies ar leģendāro krievu daiļslidotāju Tatjanu Navku. Viņam ir pieci bērni: dēls Nikolajs (dzimis 1990. gadā) no pirmās laulības, Jeļizaveta (dzimusi 1998. gadā), Mika (dzimis 2004. gadā) un Denijs (dzimis 2008. gadā) no laulības ar Jekaterinu Solocinsku un meita Nadežda no laulības ar Tatjanu Navku. Interesanti, ka Turīnas olimpisko spēļu čempione pāru slidojumos ir dzimusi tagadējās Ukrainas teritorijā Dņipropetrovskas pilsētā.