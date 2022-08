Novembrī Rīgā muzicēs leģendārie zviedru metālisti "In Flames"

"At The Gates" līdz ar "In Flames" uzskatāmi par pionieriem melodiskā smagā metāla žanrā, kas dēvēts arī par Gēteborgas skaņu, šādu nosaukumu iegūstot no abu grupu izcelsmes pilsētas - Gēteborgas. "Imminence", kuri zināmi ar unikālo smagā metāla un vijoļu mūzikas sintēzi, ar jaunāko albumu “Heaven In Hiding” (2021) pacēla jaunā līmenī savu atpazīstamību. Citādāku skanējumu zviedru smagā metāla mūzikas koncertā ieviesīs "Orbit Culture", kas, lai gan oriģināli ir cēlusies Zviedrijā, nepieder ne Gēteborgas, ne Stokholmas nāves metāla kopienai, bet tā vietā savā mūzikā spēj ievīt smagā metāla noskaņas.

Mūsdienu mūzikas pasaulē, kas pārpildīta ar nebeidzamiem žanriem un pārejošiem trendiem, grupa "In Flames" ir nemainīgi patiesa savai muzikālajai vīzijai. 2022. gada jūnijā grupa publicēja savu jaunāko muzikālo sniegumu — dziesmu “State of a Slow Decay”, lai atzīmētu līguma pārrakstīšanu ar grupas pārstāvošo leiblu “Nuclear Blast Records", paplašinot savu sadarbību globālā līmenī. Grupas solists norāda, ka dziesma ir kā oficiāls paziņojums, kas ietver visu, kas grupai ir svēts, vienlaikus kalpojot par apliecinājumu "In Flames" pagātnei, tagadnei un nākotnei.

Kopš apvienības dibināšanas 1990. gadā leģendārie metālisti ir devušies neskaitāmās pasaules koncertturnejās un kalpojuši par iedvesmu mūsdienu lielākajām metāla apvienībām, paralēli nemitīgi attīstot un pilnveidojot savu unikālo skanējumu. Ar miljoniem pārdotu ierakstu un pasaules mēroga fanu bāzi, "In Flames" pierādījuši sevi kā neapturamus smagās mūzikas smagsvarus.

"In Flames" diskogrāfijas sarakstā ietilpst trīs EP izdevumi, divi koncertu ierakstu DVD, kā arī trīspadsmit studijas albumi, no kuriem jaunākais “I, The Mask” izdots 2019. gadā. "In Flames" tikuši nominēti trim “Grammis” balvām ("Grammy" balvas zviedru ekvivalents), iegūstot divas no tām - grupas albumi “Soundtrack to Your Escape” (2004) un “Come Clarity” (2006) tikuši atzīti par to gadu labākajiem ierakstiem smagā roka un metāla kategorijā.