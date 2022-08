Pits pret Džoliju, Johansone pret "Disney", Lorensa pret "Google" - skaļākās slavenību tiesvedības

Džonijs Deps pret Amberu Hērdu

Šķirto aktieru Džonija Depa un Amberas Hērdas apmelošanas prāva vēl tik drīz nebeigsies, jo Ambera tagad cenšas panākt, lai spriedums, kas bijis viņai par sliktu, tiktu atcelts nepietiekamu pierādījumu un neatbilstošu zvērināto dēļ.

Tiesas process sākās ar Džonija Depa iesniegumu, ka Hērdas 2018. gada apgalvojumi, neslavas celšana par vardarbību ģimenē un neatļautu vielu lietošanu, esot neatgriezeniski sabojājuši viņa karjeras iespējas. Viņa esot safabricējusi vardarbības stāstus un fotogrāfijas laikā, kad sapratusi Depa nolūku iesniegt šķiršanās pieteikumu.

“Tā kā es zinu, ka šajos stāstos nav ne grama patiesības, uzskatu par savu pienākumu aizstāvēt ne tikai sevi, bet arī savus bērnus, kuriem tolaik bija 14 un 16 gadi. Mans mērķis ir patiesība, un tas ir vienīgais, kas mani interesē. Negribu, lai mani uzskata par meli vai krāpnieku,” paziņoja Deps.

Sešas nedēļas pēc tiesas sākuma atzīts, ka Hērda patiešām Depu ir apmelojusi, vardarbības paziņojumi ir bijuši nepatiesi un viņa rīkojusies “ļaunprātīgi”. Sākotnēji Hērda bija iesūdzēta par 50 miljoniem ASV dolāru, taču viņai tika piespriests samaksāt 10 miljonu kompensāciju un papildus 350 tūkstošus soda naudā. Hērda steidzīgi nāca klajā ar paziņojumu, kurā pauda savu vilšanos par tiesas rezultātu: “Man sāp sirds, ka pierādījumu kalni aizvien nebija pietiekami, lai stāvētu pretī mana bijušā vīra nesamērīgajam spēkam, ietekmei un varai. Man ir skumji zaudēt prāvu, bet vēl bēdīgāk, ka esmu zaudējusi tiesības, kuras man kā amerikānietei piederēja – runāt brīvi un atklāti.” Neklusēja arī Deps, kurš pateicās visiem par atbalstu un aicināja citus līdzīgās situācijās arī nepadoties.

Breds Pits pret Andželīnu Džoliju

Šobrīd šķirtie aktieri Breds Pits un Andželīna Džolija 2008. gadā iegādājās Dienvidfrancijas vīna dārza un mājas "Château Miraval" kontrolpaketi, kā teritorijā paši vēlāk apprecējās. Tomēr mīlas ligzdiņa pārvērtās par kaujas lauku, kad Pits iesniedza tiesā prasību par to, ka viņa šo vietu ir pārdevusi un tādējādi nav ievērojusi abu iepriekšējo vienošanos to nedarīt bez savstarpējas saskaņošanas.

Papildus tiesas iesniegumā aktieris apgalvo, ka bijusī mīļotā apzināti “vēlējusies viņam kaitēt” ar vīna uzņēmuma pārdošanu “svešiniekam”, kurš turklāt ir Krievijas miljardierim Jurijam Šefleram netieši piederošs uzņēmums "Tenute del Mondo". Tā ir pārkāptas Pita pirmpirkuma tiesības un jaunā pircēja darbības “apdraud rūpīgi izveidotā Pita zīmola reputāciju”. Breds Pits pieprasa atlīdzināt zaudējumus un pārdošanas darījumu atzīt par spēkā neesošu.

Blac Chyna pret Kardašjanu ģimeni

Nedaudz vēlāk kā pēc nedēļas, kad modele Blac Chyna bija uzsākusi tiesas prāvu pret Kardašjanu-Dženeru ģimeni, lielā dinastija uzvarēja, un plānoto miljonu vietā bijusī pornozvaigzne neieguva absolūti neko.

Chyna 2017. gadā bija iesniegusi prasību tiesā pēc tam, kad TV kanāla "E!" producenti pēc 1. sezonas bija lauzuši līgumu par viņas un Kardašjanu brāļa Roba TV šovu "Rob & Chyna". Sieviete uzskatīja, ka šovs likvidēts Kardašjanu ietekmes iespaidā un tas izraisījis emocionālas ciešanas, kā arī fakts, ka bez viņas piekrišanas "Instagram" 2017. gadā esot publicēta kāda kompromitējoša fotogrāfija.

Zaudējusi sieviete turpināja paziņot, ka plāno tiesvedības atsākt pret Krisu Dženeri un viņas meitām Kimu, Hloju un Kailiju: “Viņi 2017. gada janvārī nogalināja manu šovu. Tas sāpināja ne tikai finansiāli un emocionāli, bet arī nomāca manus skaistos bērnus.”

Krisa Dženere, Hloja, Kima un Kortnija Kardašjanas. (Foto: MORA/Everett Collection / Vida Press)

Hačinsu ģimene pret Aleksu Boldvinu

Boldvins 2021. gadā filmas "Rust" uzņemšanas laukumā no rekvizītu ieroča izšāva un nejauši nogalināja operatori Halinu Hačinsu un vienlaikus ievainoja režisoru Džoelu Soulzu.

15. februārī Hačinsas ģimenes juristi iesniedza tiesā prasību pret Boldvinu un vienlaikus publicēja animētu video ar liktenīgo, traģisko ainu. “Boldvinam un citiem iesaistītajiem ir jāuzņemas zināma atbildība, un par šo arī ir tiesa – par godīgu atbildības sadalījumu šajā bezjēdzīgajā traģēdijā,” vēstīja Hačinsu ģimenes advokāts Braiens Panišs. Lietā minēts, ka Boldvins esot atteicies no ieroča apmācības un ka rekvizītu ir saņēmis no režisora asistenta Deivida Holsa, nevis no atbildīgās par ieročiem (kura pat neesot atradusies telpā), un nav ievēroti industrijas standarti, kas nosaka visai komandai atrasties aiz aizsargstikla.

Pats Boldvins skaidro, ka viņam nebija ne jausmas, ka izmantotas īstas lodes, un ka viņš ieroča mēlīti neesot pat nospiedis. Taču filmas scenārija uzraugs liecībā paziņojis, ka šāviens bijis “tīšs... pacēla un izšāva.”

Šī pēc kārtas ir jau ceturtā Hačinsu ģimenes juridiskā prasība, kas iesniegta pret aktieri, filmas producentiem, apgaismojuma tehniķi Seržu Svetnoju, scenārija uzraugu Memiju Mitčelu un ieroču atbildīgo personu Gutjeresu- Rīdu.

Skārleta Johansone pret "Disney"

2021. gadā aktrise Skārleta Johansone spēra ļoti drosmīgu soli un tiesā iesūdzēja vienu no pasaulē lielākajiem medijiem – "Disney".

Viņa studiju iesūdzēja tiesā par līguma pārkāpšanu saistībā ar filmas "Melnā atraitne" (2021) izlaišanu. Johansones juristi uzstāja, ka "Disney" ir lauzis līgumu, publicējot filmu savā straumēšanas platformā, un tādējādi samazinājis aktrisei pienākošos, plānotos ienākumus. Tas ir uzskatāms par ļoti drosmīgu gājienu, ko bez viņas ir mēģinājuši tikai pāris kolēģi, – cīnīties par savu taisnību ar ietekmīgu producentu kompāniju. Strīds tika atrisināts par summu, kas netiek izpausta, tomēr vēstīts, ka Johansone un viņas komanda esot ļoti apmierināti.

Dženifere Lorensa pret "Google"

Aktrise Dženifere Lorensa 2014. gadā kļuva par vienu no ievērojamākajiem "iCloud" uzlaušanas skandāla upuriem, kad vairāk nekā 100 slavenību privātie fotoattēli bija pieejami visu publiskai apskatei internetā.

Daudzi interneta portāli, kas šos kompromitējošos attēlus publicēja, atteicās tos likvidēt ar attaisnojumu: tā kā tie neesot selfiji, aktrisei nepiederot autortiesības (neraugoties uz to, ka attēli ir nozagti no viņas personīgā "iCloud" konta). Lorensa sadarbojās ar pāris citām sievietēm upurēm un draudēja "Google" ar 100 miljonu dolāru tiesvedību, ja netiks likvidēti visi foto no mājaslapām, kas pieder vai ko “izmitina” "Google". Draudus "Google" uztvēra nopietni, un tūkstošiem fotogrāfiju tika dzēstas un simtiem "Google" kontu likvidēti.