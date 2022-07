Saseksas hercogiene “domājusi, ka britu karaliskā ģimene būs kā Holivuda,” – raksta skandalozās biogrāfiskās grāmatas “Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors” (“Atriebība: Megana, Harijs un karš starp Vindzoriem”) autors Toms Bouers.

Autors arī apgalvo, ka Meganai nepatika būt daļai no Firmas [par Firmu ārvalstīs dēvē britu karalisko ģimeni], kad viņa saprata, ka tas prasa “lielu darbu un mazu atlīdzību”.

Viņa nebija pasaulslavena aktrise, pēc Bouera vārdiem, viņa bijusi trešās šķiras aktrise Holivudā. Seriālu “Suits” esot skatījies tikai viens miljons cilvēku.

Jaunās grāmatas par Meganu autors Toms Bouers. (Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock/ Vida Press)

TV programmas “Good Morning Britain” vadītājs Bens Šepards gan tam nepiekrīt. “Viņa bija labi zināma aktrise. Viņa bija labi pazīstama Holivudā un seriālu “Suits” straumēja visā pasaulē, tāpēc cilvēki viņu labi pazina,” TV žurnālists iebildis rakstnieka Bouera sacītajam.

Autors Toms Bouers viesojas TV šovā "Good Morning Britain" pie Bena Šeparda un Sūzenas Rīdas. (Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock/ Vida Press)

Jaunās grāmatas autors norādīja, ka nepiekrīt žurnālista viedoklim. “Es jums nepiekrītu, bet mēs par to nestrīdēsimies,” viņš sacīja. Bouers vērsa uzmanību uz žurnāla “Vanity Fair” rakstu par viņas iepazīšanos ar Hariju.

Bens Šepards. (Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock/ Vida Press)

Fakts esot tāds, ka pat “Vanity Fair” redaktore Greidona Kārtere, kura pasūtījusi rakstu par prinča jauno mīļoto sievieti, nebija dzirdējusi par Meganu Mārklu vai seriālu “Suits” pirms amerikāņu aktrises iepazīšanās ar princi Hariju.

Megana reiz esot teikusi tēvam: “Es gribu būt slavena, es gribu iet pa sarkano paklāju,” un, apprecoties ar Hariju, viņa piepildījusi šo mērķi. Rakstniekam teikts, ka tā, kura apprecēs Hariju, kļūs slavena, un ar Meganu tā arī noticis.