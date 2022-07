Miris filmas "Labie puiši" zvaigzne Pols Sorvino

Aktiera pārstāvis TMZ pastāstījis, ka viņš nomiris šorīt, 25. jūlijā. Miršanas brīdī blakus viņam bijusi sieva Dī Dī Benkija.

"Mūsu sirdis ir salauztas, nekad nebūs cita Pola Sorvino, viņš bija manas dzīves mīlestība, un viens no izcilākajiem izpildītājiem, kas jebkad ir rotājis ekrānu un skatuves," paudusi atraitne.

Ilgās karjeras laikā Pols piedalījās gandrīz 50 filmās, vislabāk viņš pazīstams ar mafioza Pola Sicerona lomu 1990. gada Mārtina Skorsēzes šedevrā "Labie puiši" ("Goodfellas").

Viņš arī atveidoja Henriju Kisindžeru 1995. gada filmā "Niksons" un Fulgensio Kapulē 1996. gada filmā "Romeo + Džuljeta". Viena no pēdējām Pola lomām bija televīzijas šovs "Hārlemas krusttēvs", kurā viņš atveidoja Frenu Kostello.

Jāteic, ka Pols dzīvoja ar smagu astmu, apguva dažādas elpošanas metodes, lai pārvaldītu savu stāvokli, uzrakstīja vislabāk pārdoto grāmatu "Kā kļūt par bijušo astmatiķi" ("How to Become a Former Asthmatic") un izveidoja Sorvino astmas fondu.

Viņam ir 3 bērni, tostarp Oskara balvas ieguvēja aktrise Mira Sorvino un aktieris/producents Maikls Sorvino.