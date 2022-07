Ukrainas aktieri Dailes teātrī iestudējuši britu komēdiju

Izrādes nosaukums ukraiņu valodā būs “З цією виставою щось не так” un pirmizrāde uz Dailes skatuves notiks 28.jūlijā, pēc tās vēl viena izrāde 29.jūlijā. Iestudējums ir īpašs Dailē tapis projekts, kas tiks izrādīts kara bēgļu ģimenēm Dailes teātrī un vēlāk plānots arī reģionos.

Dailes un Kijivas Drāmas un komēdijas teātra versiju iestudējusi Londonas Vestendas teātra “Mischief” režisore Eimija Mārčanta.

Kijivas Drāmas un komēdijas teātra trupai kara apstākļos bija izdevies apvienoties, lai Latvijā, Lietuvā un Vācijā parādītu ukraiņu dramaturģes Natālijas Vorožbitas sarakstīto lugu “Sliktie ceļi”, kas skaudri vēsta par kara plosīto Ukrainu un cilvēku likteņiem kara apstākļos. No viesizrādēm Kijivas teātra trupa ir atgriezusies Rīgā, lai strādātu pie “The Play That Goes Wrong” iestudēšanas ar režisori Eimiju Mārčantu.

Dailes teātra direktors Juris Žagars stāsta: “Kad pavasarī aicinājām Ukrainas cilvēkus bez maksas apmeklēt mūsu pagājušās sezonas izklaides žanra “hitu”, britu komēdiju “Izrāde, kas saiet sviestā”, saņēmām pateicības vārdus, ka uz mirkli bija izdevies novirzīt drūmās domas no piedzīvotām kara šausmās.

Šie pateicības vārdi mums deva ideju- kamēr Kijivas teātra aktieriem ir dota terminēta atļauja izbraukt no Ukrainas, lai rādītu Eiropā “ Sliktos ceļus”, sniegt viņiem iespēju iestudēt Dailē jau gatavo komēdiju, bet nu jau ukraiņu valodā un pēc tam to parādīt Ukrainas cilvēkiem te, Latvijā. Mēs ļoti cerējām, ka izrādi jau drīzumā varēs vest uz Kijivu un spēlēt tur, bet tagad, diemžēl, ir skaidrs, ka tas tik drīz nenotiks."

Šī Henrija Luisa, Džonatana Seiera un Henrija Šīlda luga 2015. gadā ieguva prestižo Lorensa Olivjē balvu kā labākā jaunā komēdija. “The Play That Goes Wrong” izrādīta jau vairāk nekā 30 pasaules valstīs, tostarp guvusi panākumus Brodvejā.

Luga stāsta par Kornlijas drāmas pulciņu un viņu iestudējuma “Slepkavība Haveršamas muižā” pirmizrādi, kuras laikā noiet greizi pilnībā viss – rekvizīti neturas pie sienām, aktieri aizmirst tekstu, pat iebrūk skatuves grīda. Par spīti force majeure apstākļiem drāmas pulciņa entuziasti apņēmušies izrādi nospēlēt līdz galam.

“З цією виставою щось не так” aicināti apmeklēt Ukrainas cilvēki, kas patvērumu no kara šausmām raduši Latvijā. Izrāde bēgļiem būs bez maksas, aktieri ir atteikušies no honorāriem. Biļešu izplatīšanu koordinē “Ukrainas bēgļu centrs Latvijā”.