"Ērkšķu šova" uzvarētāja Monika izrāpusies no narkomānijas bedres un saderinājusies ar savu fani

"Pēc šova man dzīve pilnībā mainījās,” atzīst Monika. Viņa savulaik bija precējusies, un viņai ir četri bērni, kuri visi sirgst ar garīgās attīstības traucējumiem. Ar laiku Monika atskārta, ka viņai patīk meitenes, taču attiecības ar draudzeni noveda Moniku pie narkomānijas. Tagad, četrus gadus pēc dalības projektā, Monika vairs nelieto apreibinošās vielas, ir saderinājusies ar mīļoto sievieti, un pēc dzejoļu krājuma izdošanas nu ķērusies pie grāmatas rakstīšanas, kurā izklāsta visu savu skarbo dzīvi.

46 kilogramus vairs nesver

“Dzīve tagad patiešām ir interesanta, tajā ir daudz jaunu un dažādu pagriezienu, un galvenais, ka visu šo laiku esmu skaidrā!” ar lepnumu žurnālam "Kas Jauns" teic Monika. Viņa stāsta, ka spējusi tikt galā ar kārdinājumiem apreibināties un “kāja nav paslīdējusi”. “Man ir spēcīgs raksturs, līdz ar to varu būt droša, ka nekritīšu kārdinājumā. Tāpēc varu bez problēmām uzturēties kompānijās, kurās kāds iedzer. Turklāt man līdzās ir cilvēks, kurš mani visu laiku atbalsta, seko līdzi, lai gadījumā es tomēr “nenorautos”. Šis cilvēks ir mana otrā pusīte, kas mani notur,” skaidro Monika, sakot, ka viņai vairs pat neprasās apreibināties: “Tas ir pats galvenais.”

Nesen Monika (pa labi) un "Caur ērkšķiem uz..." ceturtās sezonas uzvarētāja Kristīne viesojas raidījumā "Pasaki to skaļi". (Foto: Publicitātes)

Monika par izmaiņām savā dzīvē ir pateicīga projektam "Caur ērkšķiem uz..." “Ja nebūtu šā šova, es pat nezinu, kādā zaņķī tagad atrastos. Jo pirms tam man nebija vēlmes mainīties. Taču šovs manī mainīja pilnīgi visu – manu domāšanu, manu gribasspēku, manu pašnovērtējumu. Ja līdz tam es nespēju nevienam atteikt, tāpēc visi mani izmantoja, tad šovā es iemācījusies pateikt “nē!”

Es beidzot ieguvu pašpārliecinātību, raksturu, sapratu, ka esmu skaista sieviete, kura pelnījusi normālu dzīvi.

Un, ja ir gribasspēks un vēlme mainīties, ja ir mērķis, ko vēlies sasniegt, ja apzinies, ka jaunā dzīve ir tā vērta, lai to nepazaudētu, tad visi šķēršļi ir pārvarami,” uzsver Monika.

Tiesa gan, nevar nepamanīt, ka jaunā dzīve mainījusi Moniku arī vizuāli un patiesībā tā nepavisam vairs nav tā teju izdēdējusī sieviete, kādu TV skatītāji iepazina "Caur ērkšķiem uz..." Tagad Monika ir divreiz apaļīgāka, un par to viņa teic, ka ķermeņa aprises mainījušās pēc tam, kad viņa pārtrauca lietot narkotikas. “Ko tur slēpt, esmu apvēlusies. Taču tāda apaļīga biju jau pirms daudziem gadiem. Bet, kad sāku lietot, strauji novājēju. Es tad svēru tikai 46 kilogramus! Jo, lietojot narkotikas, ēdiens un veselība absolūti nebija primārais. Tad galvenais bija kārtējā deva, nevis kaut ko paēst.

Kad lietoju, tad vispār neko neēdu. Tikai lietoju un lietoju... Bet tagad organisms kompensē toreiz zaudēto svaru.

Taču nekas, es šobrīd jūtos krietni, krietni labāk un veselīgāk nekā toreiz. Piemēram, tad sirgu ar C hepatītu, bet pirms diviem gadiem ārsti secināju, ka esmu no tā izveseļojusies!”

Atradusi mīļoto

Šajos četros gados pēc dalības "Ērkšķos" Monika ir oficiāli izšķīrusies no vīra, ar kuru gan viņa sen jau vairs nebija kopā, un nu viņa ir saderinājusies ar mīļoto sievieti, kura, izrādās, Moniku ievērojusi, TV ekrānos skatoties projektu "Caur ērkšķiem uz...".

Un nu kanāla "360TV" raidījumā "Pasaki to skaļi" Monika atklāj, ka "Ērkšķu šovs" nesis priecīgus jaunumus viņas personīgajā dzīvē: “Man uzrakstīja kāda šova skatītāja, bet pamazām, pamazām... Tagad esam laimīgi kopā, un esmu šovam ļoti pateicīga, ka viss tā sanācis.”

“Viņa mani ieraudzīja TV ekrānā un saprata, ka man vajag palīdzību. Uzrakstīja vēstuli, bet sākumā viņu it kā ignorēju. Vispirms viņa sniedza man atbalstu, bet ar laiku jau sagājām kopā,” par satikšanos ar mīļoto sievieti iesāk stāstīt Monika. Kas bija šis klikšķis, ka abas sievietes sāka attiecības? “Sapratu, ka mums kopīgs ir viss – vienāda domāšana, intereses, šķita, ka esam pazīstamas jau visu mūžu. Mēs stundām varējām brīvi un ļoti atklāti sarunāties, sajutāmies, it kā būtu draugi jau kopš bērnības.”

Monikai ir prieks, ka viņas dzīvesbiedre pieņēmusi arī Monikas bērnus. “Viņiem ir ļoti brīnišķīgs kontakts, ļoti saprotošas un mīļas attiecības. Viņa jau labi apzinājās, ka man ir šāda situācija. Viņa nebija tas cilvēks, kas tikai tāpēc mani atraidītu. Nē, tieši otrādi – viņa centās palīdzēt, lai man būtu vieglāk tikt ar visu galā. Šādi cilvēki ir zelta vērtē, un es to novērtēju. Un, pateicoties viņai, sapratu, ka arī man pašai ir jāmainās uz labo pusi. Jo, ja redzu, ka otrs cilvēks rūpējas par mani un maniem bērniem, dara visu, lai man palīdzētu, protams, ka arī man pašai vajadzēja piestrādāt pie sevis, pilnveidoties. Un tā es arī darīju!”

Top grāmata par dzīves baisākajiem gadiem

Tagad Monika neslēpj, ka patiešām jūtas laimīga. “Man bija jānodzīvo tik daudz gadu, jāiziet cauri tik smagiem pārbaudījumiem, jāsasniedz bedre, lai tagad beidzot dzīve sakārtotos, lai tagad beidzot varētu teikt – jā, es esmu laimīga! Un es esmu ļoti lepna par to, beidzot varu baudīt dzīvi, saskatīt, cik apkārt viss ir brīnišķīgs. Bet agrāk, tiklīdz saskāros ar kādām grūtībām, tā metos iekšā alkoholismā vai narkomānijā. Bet tagad esmu pavisam cits cilvēks. Esmu smaidīga un laimīga!”

Pēc dalības "Caur ērkšķiem uz..." klajā nāca Monikas dzejoļu krājums "Mīlestība vai atkarība". Vai sagaidāms nākamais? “Dzejoļu rakstīšanā tagad ir pauze, jo esmu pieķērusies grāmatas rakstīšanai. Tajā aprakstīšu tos gadus, kad lietoju gan narkotikas, gan alkoholu. Grāmata būs ļoti atklāta, tajā būs viss par manu narkomānijas laiku, cik dziļā purvā biju iekritusi. Protams, būs arī par "Ērkšķu" laiku, par to, kā man gāja šajā šovā, kā to visu izturēju, kā tas mainīja manu dzīvi. Bet nobeigums būs par to, kā es atbrīvojos no atkarībām. Šī grāmata būs arī kā pamācoša lasāmviela tiem cilvēkiem, kuri paši lieto narkotikas – varbūt kādam mans dzīvesstāsts, mana pieredze palīdzēs atbrīvoties no šīs postošās atkarības,” paskaidro Monika, sakot, ka rakstīšana jau iet uz beigām.

Viņa gan ar pārējām "Ērkšķu" dalībniecēm kontaktus vairs neuztur. Kāpēc? “Garš stāsts,” nopūšas Monika un pēc pārdomu mirkļa turpina: “Es skatos, kurš savā dzīvē spēj mainīties, kurš ne. Patiesībā tagad es ļoti, ļoti izvēlos, ar ko kontaktēties. Jo man ir sava dzīve, un tajā es dzīvoju. Es cenšos norobežoties no apkārtējiem, jo sargāju un baudu šo laimi, kāda man ir tagad. Tāpēc jau man nav draugu, jo pārtraucu attiecības ar visiem tiem cilvēkiem, kas manā dzīvē bija pirms "Ērkšķiem". Viss, pietiek! Punkts! Izdzēsu kontaktus ar viņiem, jo man to vairs nevajag. Es esmu pavisam cita Monika, es esmu mainījusies, man ir cita dzīve, un veco man vairs nevajag! Toties esmu uzlabojusi attiecības ar mammu un māsu. Ar mammu agrāk pat netikāmies un nerunājām, bet nu braucu ciemos, viņu apkopju. Mammai ir jau ceturtais insults, viņai vairs nespēj parunāt. Jā, mamma savulaik mani atstāja bērnunamā, jo pašai alkohols bija svarīgāks, bet... Tagad lieliski saprotu, ka mamma toreiz kļūdījās, bet mamma ir tikai viena, nedrīkst viņu atgrūst tikai tāpēc, ka viņas dēļ man bija smaga bērnība. Jo, ja nebūtu mammas, nebūtu arī manis...”