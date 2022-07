Tikai vīrieši un "aizsargčemodāns": Putina dīvainie ieradumi un bailes

Uzticas tikai vīriešiem

Pēc prezidenta apsardzes vadītājam tuvu stāvošu avotu teiktā, Putins ļoti baidās no atentāta pret savu dzīvību. Un vispār neuzticas sievietēm. Viņa ielenkumā ir tikai vīrieši – šoferi, apkopēji, dārznieki un, dabiski, arī apsargi un pat pavāri.

Neparsti esot tas, ka visi apkārt runā par Putina attiecībām ar vingrotāju Alinu Kabajevu, kura viņam it kā dzemdējusi bērnus. Bet nesen polittehnologs Mihails Šeitelmans pat izteica pieņēmumu, ka Putins ir cilvēks ar homoseksuālām tieksmēm, bet Kabajeva ir tikai Krievijas Federālā drošības dienesta piesegšanas operācija.

Diktators ļoti baidās tikt saindēts, tāpēc viss ēdiens, kas tiek pasniegts pie galda, iepriekš tiek servēts plastmasas kastēs ar uzlīmēm, uz kurām norādīts tā cilvēka vārfs un uzvārds, kurš šo ēdienu pagatavojis.

Laikraksts "The Daily Beast" jau martā rakstīja, ka pēc avotu teiktā, Putins 2022. gada februārī it kā atlaidis aptuveni 1000 cilvēku - sākot no pavāriem un beidzot ar veļas mazgātājiem, sekretāriem un miesassargiem, kas apmierinājuši viņa ikdienas personiskās un profesionālās vajadzības, un aizstājis tos ar jauniem darbiniekiem, noteikti, uzticamākiem.

Nēsā līdzi "aizsargčemodānu"

Žirinovska bērēs viens no prezidenta apsargiem ceremonijas laikā turēja rokā koferīti, kas diezgan nopietni nobiedēja žurnālistus. Toreiz izdevums "Daily Mail" publicēja rakstu, kurā apgalvots, ka šis ir tas pats koferis ar kodolpogu, ar kuru Putins biedē visu pasauli.

Patiesībā izrādījās, ka šī nebūt nav pirmā Putina parādīšanās ar koferi, pareizāk sakot, ar apsargu, kurš tur rokās koferi. Vēl vairāk - Putins vienmēr staigā ar apsardzi, kuriem rokās ir čemodāns. Un čemodāni tiešām nav parasti – tie ir salokāmi bruņu vairogi, ar kuriem nepieciešamības gadījumā apsargiem jāpiesedz Putins. Tieši šī iemesla dēļ apsargi un čemodāni ir vairāki.

Putins Žirinovska bērēs. (Foto: EPA/Scanpix)

Noliek ziedus tikai vienatnē

Atgriežoties pie Žirinovska bēru tēmas, kur Putins bija klāt tikai kā viesis, varēja pamanīt, ka ir veikti īpaši drošības pasākumi. Prezidents uz atvadām ieradās viens no pirmajiem un iegāja zālē, kur bez viņa un mirušā tobrīd neviena nebija - pat goda sardzes un tuvinieku, kas gaidīja blakus telpā.

Krievijas medijos rakstīja, ka tas viss tāpēc, ka attiecībā uz Putinu joprojām ir spēkā koronavīrusu ierobežojumi. Bet skaidrs, ka iemesli nav tikai tie. Vienatnē viņš noliek ziedus arī citviet.

17 Foto Kristus Glābēja katedrālē Maskavā atvadās no mirušā Vladimira Žirinovska +13 Skatīties vairāk

Nekāda tuva kontakta

Vai atceraties Kremļa līdera "zelta galdu"? Tas pats 6 metrus garais galds aiz kura Putins parasti rīko tikšanās ar dažāda līmeņa pasaules līderiem. Daudzi domāja, ka šāda galda galvenais uzdevums ir distancēt Putinu no viņa viesiem pandēmijas laikā.

Taču žurnālisti sameklēja galda dizaineri, kurš pastāstīja, ka šī izstrādājuma garumam nav nekā kopīga ar pandēmiju. Savukārt pats galds tapis jau pirms 25 gadiem. Un, ja ņem vērā, ka prezidents darbā izmanto arī citus ļoti garus galdus, tad viņš baidās drīzāk nevis no koronavīrusa, bet naža mugurā no paša apkārtnes.