"Vienmēr esmu jutusi, ka neesmu gribēts bērns," - "Ērkšķu" Kristīnes skaudrā atzīšanās

Sociālais projekts "Caur ērkšķiem uz .." no citiem līdzīga žanra raidījumiem atšķiras ar to, ka nevienu no tur nonākušajām meitenēm liktenis nav īpaši lutinājis, gandrīz visām problēmas sākušās jau agrā bērnībā. Izņēmums nav arī iepriekšējās sezonas uzvarētāja Kristīne no Ventspils, kurai dalība projektā patiešām nesusi pozitīvas pārmaiņas.