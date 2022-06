Zvaigžņu kari, Frozen un supervaroņu filmas ienāk Latvijā: no šodienas pieejama straumēšanas vietne "Disney+"

Straumēšanas vietnē abonenti varēs noskatīties visas “Star Wars” sāgas filmas, kā arī “Obi-Van Kenobi” un abas seriāla “The Mandalorian” sezonas.

Supervaroņu faniem būs pieejamas vairāk nekā 60 “Marvel Studios” filmas, tai skaitā Amerikas Kinoakadēmijas balvai “Oskars” nominētā “Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings”, “Eternals”, “Avengers: Endgame” un “Captain Marvel”, kā arī vairāk nekā 40 “Marvel Studios” seriāli, piemēram, “Moon Knight”, “Loki “un “WandaVision”.

Skatītājus priecēs arī vairāk nekā 500 “Disney” un “Pixar” filmas - visu “Toy Story” franšīzi, Amerikas Kinoakadēmijas balvu ieguvušo “Soul”, “Luca” un citas. Savukārt no “Walt Disney Animation Studios” skatītāji varēs vērot bērnu vidū populāro animācijas filmu “Frozen” un “Frozen II”.

Savukārt “National Geographic” faniem būs pieejas dokumentālās filmas, tai skaitā “The Rescue” un “Free Solo”, ko radījuši Amerikas Kinoakadēmijas balvu ieguvušie režisori un producenti Elizabete Čaha Vasarelija un Džimijs Čins, papildinās tādus populārus “National Geographic” raidījumus kā “The World According To Jeff Goldblum” un “Gordon Ramsay: Uncharted”.

Abonentiem būs arī iespēja baudīt vispārīgi izklaidējošu saturu – “The Kardashians”, “The Simpsons”, “Grey’s Anatomy”, “Black-ish” un daudzus citus.

Straumēšanas vietnē klasikas cienītājus priecēs “Cinderella”, “Tangled”, “Princess and the Frog”, “Little Mermaind” un daudzus citus.

Vecāki varēs izmantot īpašos bērniem draudzīgus profilus, lai saņemtu vecumam atbilstošu saturu.