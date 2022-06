Nedēļas jaunumi "Tet+" - iedvesmojoša sporta drāma, gudrs mīlasstāsts un mērkaķēna ceļojums apkārt pasaulei

Negaidītais čempions

"Negaidītais čempions" ("American Underdog") iedvesmojoši stāsta par Kurtu Vorneru, kas no pārtikas veikala nonāca līdz divkārtējam Nacionālās futbola līgas vērtīgākā spēlētāja, "Super Bowl" čempiona un Slavas zāles dalībnieka tituliem.

Filma vēsta par izaicinājumiem, kas varēja izjaukt viņa plānus kļūt par vienu no labākajiem amerikāņu futbola spēlētājiem. Brīžos, kad sapņi šķita nesasniedzami, palīgā nāca sieva Brenda, ģimene, treneri un komanda. Šis ir aizkustinošais stāsts, kas rāda, ka ar ģimeni, ticību un apņēmību iespējams ir viss.

Sporta drāmu "Negaidītais čempions" skatieties "Tet+ Kino" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Apceļot pasauli

Gudrais mērkaķēns Paspartū vienmēr ir sapņojis par ceļojumiem.

Veiksme viņam uzsmaida bezrūpīgā vardulēna Fileasa personā, kurš piedāvā doties apkārt zemeslodei 80 dienās, lai iegūtu balvu – 10 miljonus gliemeņu. Ceļabiedri ir raksturos atšķirīgi, taču viņiem ir kopējs uzdevums – izpildīt neiespējamo misiju, izbaudot fantastiskus piedzīvojumus.

Pēc Žila Verna romāna motīviem veidoto animēto piedzīvojumu filmu "80 dienās ap zemeslodi" ("Around the World in 80 Days") skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" latviešu vai krievu valodā.

Par ko runā draugi

"Sarunas ar draugiem" ("Conversations with Friends") ir inteliģents stāsts, kas norit Dublinā starp divām koledžas studentēm.

Stāsts ir par 21 gadu veco Frānsisu un viņas labāko draugu Bobiju, un savādo, negaidīto saikni, kas izveidojas ar precēto pāri Melisu un Niku.

Seriālu "Sarunas ar draugiem", kas balstīts īru rakstnieces Sallijas Rūnijas debijas romāna motīvos, skatieties "Tet+ Filmas un seriāli" angļu valodā ar subtitriem latviešu vai angļu valodā.