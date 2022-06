Lasītājs pēc lūpām atklāj, ko karaliene uz balkona pateica princim Džordžam

Tauta, kas bija pulcējusies pie Bakingemas pils, varēja redzēt, ka vienā brīdī prinča Viljama un hercogienes Ketrīnas vecākais dēls princis Džordžs uz balkona pieliecas tuvāk savai vecvecmāmiņai, kad pūlis viņai uzgavilē.

Profesionāls lasītājs pēc lūpām Džons Kesidijs izdevumam “The Mirror” atklājis, kādi bijuši karalienes vārdi mazmazdēlam šajā brīdī.

Kesidijs norāda, ka Viņas Majestāte jutusies ļoti saviļņota, dzirdot tautu dziedam “Dievs, sargi karalieni”, kad viņa svētdienas pēcpusdienā iznāca uz Bakingemas pils balkona.

Pēc tam, kad Lielbritānijas himna bija izskanējusi, virs skatītāju galvām parādījās sarkani, balti un zili dūmi, kas simbolizē nacionālā karoga krāsas.

Šajā brīdī karaliene pavērsusies pret līdzās stāvošo mazmazdēlu princi Džordžu un viņam sacījusi: “Ak, brīnišķīgi.”

“Es nezināju…”

Pēc “Trooping the Colour” parādes vērošanas no pils balkona svinību pirmajā dienā, karaliene uz īsu brīdi atkal iznākusi pie tautas Platīna jubilejas pēdējā dienā.

Šajā trīs minūšu ilgajā iznācienā uz Bakingemas pils balkona karalienei pievienojās princis Čārlzs ar sievu hercogienei Kamillu un Kembridžas hercogu ģimene.

Visi klātesošie briti dziedāja valsts himnu un karaliene izskatījās dziļi aizkustināta.

Pusotru stundu pēc karalienes atgriešanās pilī, Viņas Majestāte izplatīja oficiālu paziņojumu, kurā apliecina, cik dziļi pateicīga viņa jūtas par tautas izrādīto atbalstu.

“Kad pienāk brīdis atzīmēt septiņdesmit gadus kā jūsu karalienei, nav nevienas rokasgrāmatas, kam sekot. Šis patiešām ir pirmais gadījums,” raksta karaliene.

“Taču esmu pazemīga un dziļi aizkustināta, ka tik daudzi cilvēki ir izgājuši ielās, lai atzīmētu manu Platīna jubileju.”

“Lai gan es neesmu apmeklējusi katru pasākumu klātienē, mana sirds ir bijusi ar jums visiem; un es joprojām esmu apņēmības pilna kalpot jums, cik vien labi ir manos spēkos, un savas ģimenes atbalstīta.”

“Mani ir iedvesmojusi labestība, prieks un tuvība, kas bijusi tik acīmredzama beidzamajās dienās, un es ceru, ka šī atjaunotā kopības sajūta būs jūtama vēl daudzus gadus.”

“Es no sirds pateicos jums par laba vēlējumiem un par to, ka visi esat daļa no šiem priecīgajiem svētkiem.”

Britu karaliene bija spiesta palaist garām divas dienas no grandiozajām svinībām.

Pēc tam, kad Viņas Majestāte piedzīvoja zināmu “diskomfortu” svinību pirmajā dienā ceturtdien, 96 gadus vecā karaliene bija spiesta atsaukt savu dalību piektdien notikušajā dievkalpojumā Svētā Pāvila katedrālē, kā arī Epsomas derbijā sestdien.