FOTO: ekskluzīvs ieskats seriāla "UgunsGrēks" jaunās sezonas uzņemšanas laukumā

Atceramies, ka "UgunsGrēka" ziedu laikos tūristi “gāza no kājām” viesnīcas, kas tika parādītas seriālā, lai paviesotos Pētersona istabās, Mildiņas virtuvē un tamlīdzīgi, un liels bija viņu pārsteigums, uzzinot, ka pils teritorijā seriālam filmēti tikai ārskati un kaislības pie dīķa, kurā slīcis un izglābts ne viens vien seriāla varonis, bet viss pārējais uzņemts speciāli izbūvētā paviljonā Rīgā.

Nu tas ir īstenojies – seriāls tik tiešām tiek filmēts īstas pils – Bīriņos – gaiteņos, viesnīcas istabiņās, virtuvē un citās telpās, ko seriāla fani pēc tam varēs skatīt savām acīm.

Nav noslēpums, ka seriālā satiksim tā “kodolu” – leģendāros varoņus, kas ekrānā ir kopš pirmās sezonas. Nu viņi redzami arī vaigā!

Lai arī nesamierināmas, Zenta un Milda, kuras atveido aktrise Regīna Devīte un Ilze Vazdika, ir nešķirams tandēms, ja runa par īstenu "UgunsGrēka" gaisotni! Lūk, šādas viņas izskatās, pēc septiņiem gadiem atgriežoties viesnīcā.

Foto: Publicitātes

Vai tā joprojām ir Pētersona radu viesnīca un ko ar šampanieti atzīmē abas varones, redzēsim ekrānā rudenī.

Aktrise Regīna Devīte, kas ikdienā radusi priecāties par senatnīgām lietām, novērtē, ka filmēšana notiek īstā pilī.

“Mūsu vecais paviljons tika nojaukts, dekorācijas atdotas, bet nu esam īstā pilī un strādājam. Bīriņi ir ļoti skaista viesnīca, tā sajūta tur filmēties ir pilnīgi citādāka nekā paviljonā – īstāka, lai arī tehniski sarežģītāka. Tur ir tik skaists vestibils, kāpnes, griezumi kokā!"

Vadima ceļus turpina izdibināt Jakovs Rafalsons.

Foto: Publicitātes

Un Leons… Kas būs aktiera Ģirta Ķestera atveidotā varoņa izredzētā šoreiz?

Foto: Publicitātes

Mildiņa kā iespēja aktrisei būt cilvēkos

Aktrise Ilze Vazdika, kas jau pāris gadu atpūšas no teātra, teikusi jāvārdu seriālam, lai arī viņas atveidotā Mildiņa varētu turpināt būt kopā ar skatītājiem.

Foto: Publicitātes

“Reakcija bija šoks. Kad man zvanīja, iekliedzos – nu kas par vājprātu, vai tiešām?! Jā, jā, tiešām; un kur tad bez Mildiņas, to nemaz nevarot! Paliku pie klausules uz pauzes, vajadzēja domāt, vai tiešām to varēšu izdarīt, jo uz skatuves, redz, jau divus gadus kā neesmu kāpusi, vairs nejūtos stipra uz kājām. Bet seriālā varēšu, tur var izgrozīt visādi, tā arī piekritu. Bet izbrīns bija milzīgs,” tā sarunā ar "Rīgas Viļņiem" atklājusi Mildas lomas atveidotāja Ilze Vazdika

Par pirmo filmēšanas dienu aktrise teic, ka “aizgājis kā vecam cīņas zirgam”, nebijis tik traki. “Kā ieraugu Devīti [aktrise Regīna Devīte], tā esam abas gatavas ieiet tēlos. Tāpat Milda netur Zentu par normālu cilvēku, un tā mēs abas joprojām kasāmies. Tā tas turpinās,” par atkalredzēšanos smejot turpina Mildas lomas atveidotāja un noslēpumaini piebilst: “Ar viņu attiecības nemainās, redzēs, kas būs ar Leonu.” Pagaidām – seriāla sākumā – filmēšanā Mildiņa apgrozās viesnīcas foajē, vai omulīgā pavārīte tā gaitā nokļūs arī līdz virtuvei un plītij, pie kuras 11 gadus bija viņas īstā vieta, rādīs laiks. Pagaidām viss miglā tīts…

Ilze Vazdika, sākoties pandēmijai, pēc 60 uz skatuves pavadītiem gadiem teica ardievas savam Dailes teātrim. “Ikdienā staigāju ar štoku, “katra trepe” ir problēma. Katram jau, redz, sava vecuma rūpe. Man tās ir kustības. Bet es arī biju ļoti nogurusi no teātra, 60 gadi tomēr, no kuriem 11 gadi paralēli bija seriāls. Man nav tā, ka gribas rauties pa visu varu kaut kur, esmu savu atstrādājusi, katrs aktieris aiziet ar savu paaudzi, ar to arī viss beidzas…” par dzīves noteikumiem ar apbrīnojamu gaišumu un optimismu spriež Vazdika. Aktrise ir priecīga, ka filmēšanās seriālā dod iespēju ne vien satikties ar kolēģiem, būt vajadzīgai un izjust tik pazīstamo gaisotni, bet arī izbraukt no Rīgas un būt cilvēkos, kas citādi vairs neesot iespējams. “Bīriņi ir tikai stundas braucienā no Rīgas. Viss ir labi noorganizēts – aizvizina mani no mājas durvīm un atpakaļ, tas ir brīnišķīgi! Ir ļoti patīkami atgriezties tajā kompānijā un būt pilī. Pie reizes redzu Latviju, tagad viss plaukst, tur tā vieta ir brīnišķīga. Būs siltāks, varēšu ārā smuki pasēdēt, viss ir labi.”

Vaicāta, kā paiet ikdiena un vai tajā nejūtas vientulīgi, aktrise atbild noraidoši. “Vientulīgi man nav nekad, jo esmu visu mūžu bijusi viena, jo nebija ne vīra, ne bērnu. Vienīgi drusku grūtāk iet ar produktu sagādāšanu, jo ir jānes mājās viss kaut kas, pati gatavoju ēst. Grūti smagumus nest, muguru lauž, kā jau... Bet vientulības nekādas, skatos – ak tu kungs, atkal nākamā piektdiena klāt!” Aktrise daudz laika pavada pie televizora, skatoties latviešu seriālus. “Man patīk skatīties, kā kolēģi strādā. Visu laiku ir, ko darīt.” Starp aktrises iecienītākajiem pašmāju seriāliem patlaban esot TV3 "Nemīlētie". “Kriminālgabals, ļoti labi sataisīts, aktieri malači, katra sērija beidzas ar intrigu – nošaus kādu vai ne. Ļoti pareizi tas izveidots – ar nepacietību gaidi nākamo vakaru, lai redzētu, kas notiks tālāk. Ļoti patika arī "Radiņi".”

Bet tikties ar kolēģiem ikdienā citādi kā seriālā vairs nesanākot. “Nesen biju teātrī, lai izņemtu veselības apdrošināšanas polisi. Žagars [Dailes teātra direktors Juris Žagars – red.] par mums rūpējas, milzu pateicība viņam par to, ka mūs – vecos – tur godā. Ir divas kolēģes, ar kurām regulāri sazvanos, – Lidija Pupure un Olga Dreģe. Pie manas mājas netālu ir kafejnīca, tad nu spriežam, ka vajadzētu saņemties atsākt sezonu – satikties, pasēdēt un papļāpāt.”

Kā jau vēstīts, seriāla "UgunsGrēks" turpinājums pie skatītājiem sola ierasties rudens sākumā.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnālā "Kas Jauns"!