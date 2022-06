Aldis savulaik. (Foto: Publicitātes)

Aldis Kalniņš, kas krietnu laiku pēc darbības humora šovos pārtraukšanas bija zināms kā bērnu zinātniskās grāmatas "Zili brīnumi" autors, tagad ir nopietni pievērsies ticības lietām, raksta žurnāls "Kas Jauns". Viņa interese un spēja sarunāties par Jēzu Kristu, par Dievu, par Bībeli ir pamatīgs pārsteigums pat viņa kādreizējiem kolēģiem, tostarp Baibai Sipeniecei-Gavarei.

“Es tev atnesu dāvanā durvis!”

Kinoteātrī "Splendid Palace" nesen norisinājās režisora Pētera Krilova dokumentālās filmas "Hekabes jautājums" pirmizrāde, ko, sēžot pirmajā rindā līdzās sievai Ilonai Balodei-Ūdrei un dēlam Bārtam, noskatījās grupas "The Hobos" kādreizējais līderis Rolands Ūdris. Pirmizrādes labdarības seansu, zāles aizmugurē sēdēdams, noskatījās arī grāmatas "Zili brīnumi" autors Aldis Kalniņš. Izskatās viņš krietni citādi nekā kādreiz, kad bija aktuāls joku plēsējs TV šovos, – tagad Kalniņa seju lielā mērā nosedz iespaidīga bārda.

Pēc filmas noskatīšanās viņš devās zāles priekšā, lai sasveicinātos, parunātos un dzimšanas dienā apsveiktu filmas vienu no galvenajiem personāžiem – Rolandu Ūdri, ar ko zaļajā jaunībā kopā gana daudz smiets, līksmots un svinēts. Daudzus gadus Aldis tik vien kā bija sekojis publiskajā telpā pieejamajai informācijai par to, kā Ūdrītis cīnās par veselības un pārvietošanās spējas atgūšanu, bet klātienē viņiem tikties nebija sanācis.

Pienācis pie Ūdrīša, Kalniņš vispirms no apkārtējiem izzināja, kā Ūdrim ar dzirdēšanas un saprašanas lietām, tad nometās viņa priekšā tupus. “Čau, Roland! Vai tu mani atceries? Es esmu Aldis Kalniņš. No "Mēmā šova", no TV šova "Savādi gan". Mēs bijām kopā ar Viesturu Dūli – viņu nu gan tu noteikti atceries – un visi kopā kādreiz daudz pa Rīgas bāriem tusējām. Es esmu tas Aldis Kalniņš, no tās kompānijas,” saņēmis plaukstā Rolanda Ūdra roku, viņš centās par sevi atgādināt.

“Jēzus ir tās durvis,” ratiņkrēslā sēdošajam kādreizējam tusiņu biedram mūziķim Rolandam Ūdrim vēstīja Aldis Kalniņš. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Saņēmis no ratiņkrēslā sēdošā Rolanda nojaušami piekrītošu galvas mājienu, viņš turpināja: “Vai atminies, ka neilgi pirms tās šausmīgās auto avārijas tu sacerēji dziesmu? Te, man blakus, ir Pēteris Upelnieks, kurš šai dziesmai sakomponēja mūziku. Šajā dziesmā tu dziedi, ka aizmirsi ielikt durvis, ja? Un es tev atnesu dāvanā durvis! Šīs durvis ir Jēzus. Patiesība, ceļš uz gaismu un durvis. Tā tur Bībelē ir rakstīts, un tam mēs sliecamies ticēt. Ūdri, tev ir jālūdz: “Jēzu, palīdzi man, atbrīvo. Jo viņš ir tās durvis, par ko tu rakstīji tai dziesmā. Durvis, kuras tu aizmirsi ielikt tai mūrī, kurā tu atrodies. Tu to dziesmu un šos vārdus atceries? Tu atceries! Tā, kā tu vari, kā tu spēj, iekšēji, runā ar Dievu, runā ar Jēzu. Izkrati Dievam savu sirdi...” aicināja Aldis Kalniņš, lūkodamies Ūdrim cieši acīs un aizvien turot vienā plaukstā viņa roku, bet ar otru izteiksmīgi žestikulējot.

Kolēģe izbrīnā: “Stāsti, kādā sektā esi!”

Liels pārsteigums par kādreizējā darba un tusiņu biedra Alda Kalniņa aizrautīgo un nopietno pievēršanos Dievam ir TV sejai un pasākumu vadītājai Baibai Sipeniecei-Gavarei. Savā jaunajā sarunu šovā "Sviests manā galvā" satikšanās ar Aldi Kalniņu Sipeniecei izvērtās pagalam mulsinoša un, var teikt, pat neveikla.

Lai arī kā mutīgā un enerģiskā Baiba ar jaunāko meitu Hermīni centās “aiziet no tēmas”, pastāstīt par savu pašreizējo dzīvi un notiekošo tajā, Kalniņš nebija piedabūnams, jo teju uz katru no jautājumiem viņš atbildēja vai nu ar citātiem no Bībeles, vai skaidrojot Dieva un Bībeles nozīmīgumu, kas viņu pilnībā pārņēmis savā varā.

Gluži kā gaņģi vaļā parāva Sipenieces-Gavares ieminēšanās par kādu neoficiālu kristiešu draudzi, “kas dzīvokļos draudzējas”. “Es vispār tādā arī tusēju tagad,” paziņoja viņas kādreizējais humoršovu kolēģis. “Stāsti, kādā sektā tu esi!” Baiba bija patiesi izbrīnīta. Kalniņš skaidroja, ka sektā neesot. “Draudžu ir daudz, un tās dzīvokļu draudzes – tās ir tās īstās. Kas ir īsts? Bībele. Bībeliski vai nebībeliski – viss! Atskaites punkts ir Bībele,” nopietni pavēstīja Kalniņš, atklādams, ka Bībeli no vāka līdz vākam izlasījis vismaz divreiz.

Kādreiz Aldis Kalniņš un Baiba Sipeniece-Gavare bija kolēģi un čomi. Nu Baibai ar Aldi sakarīgi parunāties lāgā neizdodas. Arī sarunā ar Baibu viņas šovā Sviests manā galvā Aldis visu laiku runāja par Bībeli un Dievu. (Foto: Publicitātes)

Vaicāts, vai uzskata sevi par kristieti, Aldis prātoja: “Es gribētu, ka mani sauc par kristieti, bet es pats neņemtos sevi par tādu nosaukt. Kristietis ir Kristus sekotājs.” “Un kopš kura laika tu esi?” interesējās Baiba Sipeniece-Gavare. “Jau "Mēmā šova" laikā es meklēju...” “Vai Zuarguss atrada to pašu, ko tu?” Baiba tincināja. “Es vienubrīd biju arī tur, kur Zuarguss kaut ko atrada... Viskautkur es esmu meklējis. Ar Zuargu esam daudz tēmām cauri gājuši – kabala, budisms, ir taisīts scenārijs filmai par Jēzu pirms 10, 15 gadiem. Nezinot, kas ir Jēzus, pilnīgi citā kontekstā. Bet tagad es esmu atradis to, ko biju meklējis. Varētu par šo tēmu stendapiņu uztaisīt, lai sludinātu Dieva vārdu. Bet vēl jānobriest, jo uzskatu, ka vēl esmu kristietis – zīdainis,” viņš atzinās.

“Tu būsi man tas draugs, kas man Bībeles citātus sūtīs?!” smejot vaicāja Baiba. “Jā, un tas tev daudz atvērs!” pārliecināti sacīja Aldis Kalniņš.

Kalniņš Sipenieci nosauc par parastu pagānu grēcinieci

Uz jautājumu, vai jūtas par 100 % dzīvē realizējies, Kalniņš pārliecinoši noziņoja: “Vēl ne, man tagad tikai sāksies! Tad, kad tu mani redzēsi bez bārdas, sarunājam, ka uzaicināsi mani uz raidījumu otro reizi, un tad es tev izstāstīšu citu lietu. Vecais Kalniņš iet uz Stenlija kausu – hokejā, kad iet uz Stenlija kausu, tad nedzen bārdu...” Pēc šī sacītā radās iespaids, ka Aldis Kalniņš, iespējams, cer “organizēties” par svēto tēvu vai tamlīdzīgi.

Par to, kā šobrīd ar savu jauno dzīves skatījumu jūtas, viņš viennozīmīgi pauda: “Ja līdz šim dzīvoju, nezinot, kā ir. Nu esmu nonācis tajā punktā, kad zinu ļoti skaidri, kā ir. Nezinu, kā notiks, bet viss sastājas plauktos, vietiņās, viss ir saprotams, izskaidrojams.”

Ar biedriem no "Savādi gan" laikiem. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Saprotot, ka nekur tālāk par Dievu un Bībeli šajā sarunā netiks, Baiba ar meitu Hermīni centās painteresēties, kā jaunais, dievišķi skaidrais dzīves redzējums ietekmējis patlaban brīva vīrieša statusā esošā Alda Kalniņa skatījumu uz sievietēm, ģimenes un tikumības lietām.

“Man visas atbildes nāk tikai un vienīgi caur Bībeli. Tur teikts – sievu nemeklē. Un es nemeklēju. Ja viņa uzradīsies, tad būs. Ģimenē ir Dievs, vīrs, sieva, bērni un viss pārējais. Dievs vispirms radīja vīrieti. Un pēc tam viņam palīgu – sievieti. Tā tur ir rakstīts. Sieva bez vīra Bībelē arī ir OK.”

“Es biju neprecējusies, viena ar bērnu un nebiju kristiete. Kas es biju?” precizēt vēlējās Baiba.

“Parasta pagānu grēciniece,” atbildēja Aldis.

“Kā ar brūno tagad?” ievaicājās Sipeniece-Gavare, kas savā laikā visai bieži piedalījusies dažādās pasvinēšanās un iedzeršanās kopā ar kādreizējo kolēģi. “Es dzeru, ja vajag,” vaļsirdīgi atzina Kalniņš.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!