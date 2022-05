Mūžībā devies filmas "Labie puiši" zvaigzne Rejs Liota

Kā vēsta "The Guardian", Liota miris miegā Dominikānas Republikā, uzņemot savu jaunāko filmu "Dangerous Waters".

Liota piedzima Ņūdžersijā, kur nonāca bērnunamā. Sešu mēnešu vecumā viņš tika adoptēts. "Sākumā es nesapratu, kā vecāks var atteikties no bērna," viņš iepriekš sacīja žurnālam "People". 40 gadu vecumā viņš satika savu miesīgo māti, bet presei norādīja, ka netur uz viņu ļaunu prātu.

Liota savas dzīves laikā filmējās virknē kinofilmu: "Brīnumu lauks "(Field of Dreams, 1989), "Policisti" (Cop Land, 1997), "Hanibāls" (Hannibal, 2001), "Kokaīns"(Blow, 2001), "Džons Kū"(John Q., 2002), "Identitāte" (Identity, 2003), "Novērot un ziņot"(Observe and Report, 2009), "Čārlijs Sentklauds" (2010), "Kazino aplaupīšana" (Killing Them Softly, 2012), "Ņujorkas ēnā" (2012)u.c.

2005. gadā par lomu NBC seriālā "Ātrā palīdzība" Liota saņēma "Emmy" balvu.