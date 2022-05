"UgunsGrēks" atgriežas! Bet kā mūsu iemīļotā seriāla zvaigznes izskatās šodien?

Kad pēc astoņu gadu ilgas dzīves ekrānos TV seriāls "UgunsGrēks" beidza pastāvēt, daudziem skatītājiem tās bija gluži vai veselas ēras beigas.

168 Foto Sarkanais paklājs un visas "UgunsGrēks" zvaigznes seriāla noslēguma svinībās +164 Skatīties vairāk

Cilvēki tik ļoti bija raduši sekot sižetam un seriāla tēliem, ka valstī atzīti aktieri tika saukti "UgunsGrēka" varoņu vārdos un, sastapti veikalā, uzrunāti par Leonu, Ieviņu, Danu, Zentiņu, Helēnīti, Vadimu, Lidiju.

101 Foto Kāzas un Zentas bārenīši seriāla "UgunsGrēks" noslēguma sērijā +97 Skatīties vairāk

"UgunsGrēka" pagaidām beidzamā sērija tika demonstrēta maijā tieši pirms pieciem gadiem, un Latvijas visu laiku skatītākā ziepju opera noslēdzās ar dubultkāzām. Nu veidotāji pavēstījuši par seriāla atdzimšanu, un jau kopš aprīļa sākts darbs pie jaunā "UgunsGrēka" pirmajām sērijām.

Īpašs notikums tas ir kā agrākajiem "UgunsGrēka" faniem, tā arī pašiem aktieriem, no kuriem vairāki piekrituši filmēties arī seriāla turpinājumā. Daudziem šis piedāvājums ir arī gluži kā eliksīrs pēc emocionāli grūtā un finansiāli nestabilā pandēmijas laika, kad pulcēšanās ierobežojumi un saraustītās iespējas darboties profesijā aktieriem radīja nospiestību. To "Kas Jauns" nesen apliecināja arī viena no "UgunsGrēka" spilgtāko lomu – Helēnas – atveidotāja aktrise Zane Daudziņa. Viņa ar prieku pieņēma piedāvājumu seriālā atgriezties. “Diemžēl, sākoties filmēšanai, mums līdzās bija jau šī drūmā realitāte – karš Ukrainā. Šā iemesla dēļ kopā ar seriāla komandu pat prātojām, vai Helēna ar savu slāvisko akcentu būs ētisks tēls. Nonācām tomēr līdz lēmumam, ka Helēna arī turpmāk būs tāda pati kā līdz šim, jo citādi tas vairs nebūs Helenčiks.”

“Ir aizritējis paliels laiks kopš pēdējās reizes, kad ar kolēģiem tikāmies "UgunsGrēka" filmēšanā, taču tagad, kad atsākām, ir tāda patīkama savējo jušanas sajūta. Šķietami šķīrāmies pavisam nesen. Atkal ir tie paši aktieri, tā pati vieta, tā pati komanda un tāda pati pozitīva, draudzīga gaisotne,” sacīja Zane Daudziņa.

Tikmēr "Kas Jauns" dažādos saviesīgos pasākumos šajā pavasarī pavēroja, kā piecu UgunsGrēka pauzes gadu laikā vizuāli mainījušās populārā seriāla zvaigznes.

LEONS

Ģirts Ķesteris (58)

Siržu lauzēja Leona tēlā seriālā "UgunsGrēks" 2017. gada pavasarī..... un Dāvja Sīmaņa filmas "Gads pirms kara" pirmizrādē "Splendid Palace" 2022. gada aprīlī. (Foto: publicitātes un no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)

Dailes teātra aktieris Ģirts Ķesteris jau pirms krietna laika intervijā "Kas Jauns" stāstīja, kādu skādi viņa veselībai nodarījis Covid-19 pandēmijas laiks. Stress, emocijas, atkal stress un atkal emocijas, un klāt tam visam nemiera remdēšana neveselīgā dzīvesveidā. Viena no sekām bija pamatīga pieņemšanās svarā, un ar to aktieris cīnījās, gan ievērojot diētu, gan pastiprināti nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm. Gluži pēc tā Leona, no kura pirms pieciem gadiem atvadījās TV skatītāji, viņš aizvien vēl neizskatās. Taču galvenais ir tas, ka iekšēji Ģirts Ķesteris jūtas restartējies un atguvies un ir spara pilns jaunam radošam uzrāvienam.

INDULIS

Jānis Jarāns (66)

Seriāla "UgunsGrēks" noslēguma sērijā 2017. gada pavasarī Jāņa Jarāna atveidotais policists Indulis apprecēja Zentiņu, ko spēlē Valmieras Drāmas teātra aktrise Regīna Devīte. ... Un Jānis Jarāns 2022. gada aprīļa beigās. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Jānim Jarānam piecgade bez "UgunsGrēka" aizritējusi tā un šitā. Aizvadītā gada septembrī Jarāns nokļuva slimnīcā, kur bojāto sirds aortu aizstāja ar protēzi, turklāt pēc pirmās operācijas radās komplikācijas, tāpēc Jānim vēlreiz grieza vaļā krūškurvi, lai novērstu asins sarecējumus. Slimnīcā aktieris pavadīja gandrīz mēnesi, un tikai oktobra vidū devās mājās.

Pa šo laiku viņš veiksmīgi izgājis rehabilitāciju un pilnībā atlabis. Pat atgriezies uz teātra skatuves! “Pēc sirds “restaurācijas” jūtos lieliski! Ja neņem vērā to, kas šobrīd notiek pasaulē, tad man personīgi ir ļoti labi. Esmu atkal iekšā savā profesijā. Šobrīd spēlēju vairākās izrādēs – nedēļā ir vismaz pa divām. Man ir izrādes teātra klubā "Austrumu robeža", spēlēju Daugavpils teātrī, piedalos viesizrādēs Latvijas novados,” tā "Kas Jauns" žirgti vēsta aktieris.

ZENTA

Regīna Devīte (66)

Zentiņa "UgunsGrēkā" pirms daudziem gadiem un ... filmējoties jaunajā sezonā. (Foto: publicitātes un no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)

"UgunsGrēka" istabene Zentiņa ir viens no tautā zināmākajiem tēliem. Regīna Devīte seriālā sāka filmēties jau tā pirmsākumos, kad "UgunsGrēks" startēja ar nosaukumu "Neprāta cena". Zentas tēls seriālā bijis visas 17 sezonas, un aktrisei visus šos gadus bija garantēts darbs filmēšanās laukumā. Tagad pēc pārtraukuma Regīna atgriezās bez domāšanas. Šķiet, pa šo laiku skatuves māksliniece ir viesusi izmaiņas savā matu krāsas tonī, kas nu vairs nav sarkanīgs.

HELĒNA

Zane Daudziņa (54)

Reiz "UgunsGrēkā" un šobaltdien. (Foto: publicitātes un no izdevniecības "Rīgas Viļņi" arhīva)

Helēnas lomas atveidotāja Zane Daudziņa beidzamajos gados ir plaukusi un zēlusi kā cilvēciski, tā profesionāli un garīgi. Viņa ir absolūti iemīlējusi dzīvošanu un būšanu laukos, pie dabas, un pie katras mazākās iespējas mēro ceļu no Rīgas uz savas ģimenes lauku mājām Vallē. Vienu pandēmijas gadu savā dzīvē aktrise un runas pedagoģe ir aprakstījusi grāmatā "Zanes Daudziņas Dienasgrāmata", kas guvusi tiešām lielu lasītāju interesi. Bet jaunākais Zanes panākums ir grūti un ilgi tapušā promocijas darba "Aktiera runa" 21. gadsimta latviešu teātrī pabeigšana un aizstāvēšana, par ko nu godam nopelnīts zinātniskā doktora grāds.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!