Luksusa villa atrodas Bulduros, pašā Rīgas jūras līča krastā.

Kā teikts sludinājumā, pašreizējais villas īpašnieks zemi ieguvis 1996.gadā valsts organizētā izsolē. 1997. gadā savrupmājas projektēšanai un būvniecībai nolīgts vadošais britu arhitektu birojs "The Syntax Group", kas ir vairākkārt ieguvis profesionālus apbalvojumus par izciliem arhitektūras projektiem un to realizāciju.

Tiek vēstīts, ka ēkas pirmajā stāvā ir ieejas mezgls. To veido lietus un saules nojume, kas uzstādīta uz kolonnām ar granīta pārklājumu. Durvis izgatavotas no bronzas ar sarežģīta dizaina eņģēm.

Villas pirmajā stāvā ir 3 guļamistabas, birojs, virtuve un ēdamzāle, kā arī 500 m2 SPA komplekss ar peldbaseinu, masāžas telpu, džakuzi, somu un krievu pirtīm.

Savukārt otrajā stāvā atrodas galvenā guļamistaba un viena papildu guļamistaba, kā arī mājīga viesistaba atpūtas vajadzībām.

No visām zonām varot iziet uz terasēm un balkoniem, no kuriem paveras skats uz smilšu pludmali vai grezno dārzu un parku.

Villa aprīkota ar "viedās mājas" sistēmām - video un audio, un augstākās klases drošības risinājumiem, lai nodrošinātu īrnieku drošību un privātumu.

Jāteic gan, ka precīza mājas cena sludinājumā netiek norādīta. "Cena pēc pieprasījuma" - tiek norādīts sludinājumā. Ielūkoties sludinājumā, kā izskatās mājas iekšpuse un teritorija, iespējams šeit.

Jāpiebilst, ka nesen presē parādījās informācija, ka arī bijušais "Parex banka" valdes loceklis Viktors Krasovickis cenšas pārdot savu ekskluzīvo īpašumu.

Jauns.lv jau ziņojis, ka gandrīz gada laikā kopš tiesa lika bijušajiem "Parex banka" valdes locekļiem Valērijam Karginam un Viktoram Krasovickim valstij atmaksāt 124,3 miljonus eiro, no viņiem ir izdevies atgūt vien 540 000 eiro.

SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor" informē, ka naudas līdzekļi ir atgūti, realizējot "Possessor" hipotekārā kreditora tiesības. Parādnieku aktīvi ir nodrošināti ar hipotēkām par labu "Possessor" un tā meitas sabiedrībai SIA "Reap".

Sprieduma izpilde atlikušajā daļā tiks nodrošināta, ievērojot normatīvo aktu, tostarp Civilprocesa likuma, prasības un pašlaik noteiktās darbības atlikušā parāda atgūšanai.

Augstākā tiesa (AT) pērnā gada maijā lēma neierosināt kasācijas tiesvedību pēc Kargina un Krasovicka kasācijas sūdzībām, kā arī "Possessor", "Reap" un AS "Reverta" pretsūdzību par Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2021.gada 20201.gada 25.janvāra spriedumu.

Līdz ar to ir stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums, kurš noteica bijušajiem bankas akcionāriem par labu "Reap" un "Possessor" atlīdzināt 124,3 miljonus eiro.

Iepriekš vēstīts, ka "Parex banka" sabruka 2008.gada krīzes laikā. Tolaik Ivara Godmaņa valdība nolēma banku glābt, pārņemt 51% akciju un ieguldīt bankā 200 miljonus latu. 10.novembrī finanšu ministrs Atis Slakteris, "Hipotēku bankas" prezidents Inesis Feiferis un Kargins noslēdza ieguldījumu līgumu, kas izglāba banku un ļāva tajā turpināt saimniekot Karginam un Krasovickim.

Pēc līguma parakstīšanas nauda no bankas sāka aizplūst vēl straujāk. "Parex" neapturēja līdzekļu izmaksas un kredītu izsniegšanu. Kad 1.decembrī tas beidzot tika izdarīts, no bankas bija aizplūdis vairāk nekā pusmiljards latu.

Kopumā valsts "Parex" ieguldīja 1,7 miljardus eiro, daļu no kuriem ir izdevies atgūt, bet neatgūti palikuši 654 miljoni eiro.

Mazināt valsts zaudējumus Privatizācijas aģentūra vēlējās, piedzenot tos no bijušajiem "Parex" akcionāriem. Līdz šim valsts labā atgūti 4,5 miljoni eiro, bet kopumā strīds risinājies 20 civilprocesos.

Divos lielākajos procesos janvāra beigās nolasīts otrās instances tiesas spriedums. Rīgas apgabaltiesā valsts no baņķieriem mēģināja pietiesāt 81 miljonu eiro, jo "Parex" vadībā viņi it kā slēguši bankai neizdevīgus darījums ar radiem un draugiem. Šajā lietā tiesa lēma par labu Karginam un Krasovickim, lieta pašlaik atrodas AT.

Savukārt Latgales apgabaltiesa par valstij nodarītiem zaudējumiem bijušajiem akcionāriem piesprieda maksāt 124 miljonus eiro.